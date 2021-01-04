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Для владельцев агроусадеб и ремесленников подняли подоходный налог
Источник материала: Tut.by
Для владельцев агроусадеб и ремесленников с 1 января повысили подоходный налог. Размер сбора подняли с одной базовой величины до двух в год — с 29 до 58 рублей (с 1 января базовая
Размер сбора для владельцев агроусадеб и ремесленников в одну базовую величину был предусмотрен льготными условиями налогообложения для владельцев агроусадеб и ремесленников. Как предполагалось, они должны были
Однако в 2015 году для владельцев усадеб подоходный налог
В 2020 году обсуждался вариант, чтобы ставки поднять до 4 базовых. В Минфине, комментируя возможное повышение ставок налога, отмечали:
— Предложение направлено на расширение ресурсных возможностей местных бюджетов. Поскольку этот налог зачисляется в местные бюджеты и у нас в последнее время произошло расширение количества самозанятых, поэтому мы считаем, что вполне оправданно, если будет увеличен налог. Местные бюджеты смогут планировать на расходы эти средства.
В итоге остановились на повышении налога до двух базовых величин.
Что еще изменили в кодексе по агроэкотуризму
Плательщиками налога в сфере агроэкотуризма могут быть как физлица, так и сельскохозяйственные организации.
В обновленном Налоговом кодексе также конкретизировали, что подразумевается под сельскохозяйственными организацией и продукцией, когда речь идет про занятие агротуризмом и взимание налога. В кодексе прописали, что это юрлица, которые осуществляют производство и переработку сельхозпродукции, при этом сумма
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Для владельцев агроусадеб и ремесленников с 1 января повысили подоходный налог. Размер сбора подняли с одной базовой величины до двух в год - с 29 до 58 рублей (с 1...
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