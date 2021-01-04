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Для владельцев агроусадеб и ремесленников подняли подоходный налог

04.01.2021 18:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Для владельцев агроусадеб и ремесленников с 1 января повысили подоходный налог. Размер сбора подняли с одной базовой величины до двух в год — с 29 до 58 рублей (с 1 января базовая выросла на 2 рубля). Те, кто уплатил сбор за 2021 год, должны доплатить. Ранее были планы повысить до 4 базовых — 116 рублей. Новшества предусмотрены обновленным Налоговым кодексом.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото с сайта vuste.by

Размер сбора для владельцев агроусадеб и ремесленников в одну базовую величину был предусмотрен льготными условиями налогообложения для владельцев агроусадеб и ремесленников. Как предполагалось, они должны были действовать до 2021 года.

Однако в 2015 году для владельцев усадеб подоходный налог хотели увеличить с одной до 12 базовых величин в год, а для ремесленников — с одной до четырех в год. В итоге ставки сбора не были увеличены.

В 2020 году обсуждался вариант, чтобы ставки поднять до 4 базовых. В Минфине, комментируя возможное повышение ставок налога, отмечали:

— Предложение направлено на расширение ресурсных возможностей местных бюджетов. Поскольку этот налог зачисляется в местные бюджеты и у нас в последнее время произошло расширение количества самозанятых, поэтому мы считаем, что вполне оправданно, если будет увеличен налог. Местные бюджеты смогут планировать на расходы эти средства.

В итоге остановились на повышении налога до двух базовых величин.

Что еще изменили в кодексе по агроэкотуризму

Плательщиками налога в сфере агроэкотуризма могут быть как физлица, так и сельскохозяйственные организации.

В обновленном Налоговом кодексе также конкретизировали, что подразумевается под сельскохозяйственными организацией и продукцией, когда речь идет про занятие агротуризмом и взимание налога. В кодексе прописали, что это юрлица, которые осуществляют производство и переработку сельхозпродукции, при этом сумма
выручки от этой деятельности составляет не менее 50% от общей суммы выручки.

 
 
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Для владельцев агроусадеб и ремесленников с 1 января повысили подоходный налог. Размер сбора подняли с одной базовой величины до двух в год - с 29 до 58 рублей (с 1...
 
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