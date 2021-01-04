Люди с редким заболеванием мозга не могут мысленно «считать овец»

Источник материала: Tut.by

Люди с редким заболеванием мозга, называемым афантазия, не могут мысленно «считать овец», и это бесценный опыт для ученых. Об этом сообщает Science Alert со ссылкой на Cortex .



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: TUT.BY

Порой, пытаясь заснуть, мы мысленно считаем овец. Но некоторые люди с редким и плохо изученным заболеванием считают эту задачу почти невыполнимой. Хотя они могут описать, что такое овца, и запомнить, как она выглядит, но они не способны визуализировать что-либо перед своим мысленным взором, не увидев это на самом деле.

Это явление известно как афантазия, психофизическое состояние, при котором человек не имеет способности осознанно создавать образы перед «мысленным взором».

Впервые это необычное состояние было описано в 19 веке, а правильно определено — лишь в 2015 году. Сегодня существует лишь несколько опубликованных исследований, и многие из них основаны на самоотчетах.

Нил Кенмюр (Niel Kenmuir) был одним из первых, кто поделился своим опытом с афантазией после того, как термин был введен. В 2015 году он рассказал BBC, что знал о своем отличии от других с раннего возраста и подсчет овец был важной частью этого.

«Я не видел, чтобы овцы прыгали через заборы, нечего было считать», — сказал он.

И Серена Пуанг (Serena Puang) описала похожий детский опыт для The New York Times: «Я никогда ничего не видела — только темноту. Я молча считала в темноте в течение многих лет».

Хотя афантазия может затруднить подсчет овец, это состояние не оказывает видимого влияния на творческие способности или воображение человека, и лишь некоторые сообщают о проблемах со своей зрительной памятью.

Большинство людей с афантазией живут обычной жизнью, и многие даже не осознают, что они чем-то отличаются, вплоть до взрослого возраста. Некоторым даже снятся визуальные сны (но не всем). Также они могут описывать и узнавать, как выглядят лица и места, это свидетельствует, что их вербальное воображение и пространственная память в значительной степени не повреждены.

Последнее исследование подтверждает эту идею. В ходе эксперимента 103 участникам с афантазией и без нее были показаны фотографии трех жилых комнат. Затем им предложили нарисовать эти комнаты на бумаге, один раз посмотрев на фотографию, а другой раз по памяти. После этого рисунки были оценены 2795 онлайн-экспертами по предметным и пространственным деталям.

«Важно отметить, что мы не наблюдаем существенных различий между контрольными участниками и участниками с афантазией при рисовании непосредственно с изображения, что указывает на то, что эти различия специфичны для памяти и не обусловлены различиями в усилиях, способностях рисования или обработке восприятия», — пишут авторы.

Причем некоторые участники с афантазией даже учились в художественных школах или же строят карьеру в сфере, связанной с искусством.

Обе группы получили одинаковые баллы. Но когда участников попросили вспомнить изображение без подсказки, людям с афантазией было труднее нарисовать комнату.

В целом 61 участник с афантазией запомнил значительно меньше визуальных деталей, а их рисунки содержали меньше цвета и больше слов. Например, один человек написал «окно», вместо того чтобы нарисовать его.

Тем не менее пациенты с афантазией показали такую ​​же пространственную точность, как и 52 контрольных участника, располагая объекты в правильных местах и с их правильным размером. Группа также показала меньше ошибок с запоминанием по сравнению с контрольной группой.

Возможно, так как у людей с такой способностью есть проблемы с воспроизведением в памяти, они полагаются на другие стратегии, такие как вербальное кодирование пространства, что помогает им избегать ложных воспоминаний.

В конце концов эксперимент показал, что у людей с афантазией пространственная память не повреждена. Конечно, чтобы выяснить, что происходит у них на неврологическом уровне, потребуется гораздо больше исследований. Однако исследователи полагают, что люди с врожденной афантазией могут испытывать нечто похожее на то, что и слепые с рождения.

«Эти люди обладают уникальным умственным опытом, который может дать существенное понимание природы образов, памяти и восприятия», — написали авторы.