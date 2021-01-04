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Создали музей денег, учат экономить и рассказывают о работе родителей. В Вилейке финансовой грамотности учат с детского сада

04.01.2021 18:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Экономическое образование с детства. В Вилейке мальчиков и девочек учат финансовой грамотности еще до школы.

Создали музей денег, учат экономить и рассказывают о работе родителей. В Вилейке финансовой грамотности учат с детского сада

Для этого в ясли-саду № 8 даже организовали музей денег, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В нем представлены уникальные экземпляры со всего мира.

Корреспондент Ольга Власовец с подробностями.

Создали музей денег, учат экономить и рассказывают о работе родителей. В Вилейке финансовой грамотности учат с детского сада

Когда еще не было денежек, люди обменивались ракушками.

Создали музей денег, учат экономить и рассказывают о работе родителей. В Вилейке финансовой грамотности учат с детского сада

Так нестандартно проходят занятия для дошкольников в Вилейке. Малыши в игровой форме постигают взрослую жизнь и учатся экономии и бережливости. Им на практике показывают, что такое деньги и зачем они нужны.

Создали музей денег, учат экономить и рассказывают о работе родителей. В Вилейке финансовой грамотности учат с детского сада

Деньги нужны, чтобы купить игрушки, книжки.

Создали музей денег, учат экономить и рассказывают о работе родителей. В Вилейке финансовой грамотности учат с детского сада

Чтобы покупать сладости.

Создали музей денег, учат экономить и рассказывают о работе родителей. В Вилейке финансовой грамотности учат с детского сада

Чтобы платить за газ, за воду.

Создали музей денег, учат экономить и рассказывают о работе родителей. В Вилейке финансовой грамотности учат с детского сада

Чтобы поехать на отдых.

Создали музей денег, учат экономить и рассказывают о работе родителей. В Вилейке финансовой грамотности учат с детского сада

Ольга Власовец, корреспондент:
Финансовое образование с детства. В Вилейке мальчиков и девочек с детского сада учат азам экономики. И делают это на практических занятиях, даже используют деньги.

Создали музей денег, учат экономить и рассказывают о работе родителей. В Вилейке финансовой грамотности учат с детского сада

Чтобы проводить занятия более предметно, в саду также создан уникальный музей денег. Инициативу поддержали и родители. Получилась довольно большая и разнообразная коллекция – более 80 монет и около 50 купюр.

Создали музей денег, учат экономить и рассказывают о работе родителей. В Вилейке финансовой грамотности учат с детского сада

Это деньги со всего мира: центы США, немецкие марки, китайский юань и наши «зайчики» начала 90-х. Среди уникальных экспонатов – монета царской России с изображением Николая II 1910 года.

Создали музей денег, учат экономить и рассказывают о работе родителей. В Вилейке финансовой грамотности учат с детского сада

Подробнее о нестандартных подходах в дошкольном образовании смотрите в нашем видеоматериале.

Люди в материале: Ольга Власовец

 
 
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Новости Беларуси. Экономическое образование с детства. В Вилейке мальчиков и девочек учат финансовой грамотности еще до школы. Для этого в ясли-саду № 8 даже...
 
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