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Создали музей денег, учат экономить и рассказывают о работе родителей. В Вилейке финансовой грамотности учат с детского сада
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Экономическое образование с детства. В Вилейке мальчиков и девочек учат финансовой грамотности еще до школы.
Для этого в ясли-саду № 8 даже организовали музей денег, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В нем представлены уникальные экземпляры со всего мира.
Когда еще не было денежек, люди обменивались ракушками.
Так нестандартно проходят занятия для дошкольников в Вилейке. Малыши в игровой форме постигают взрослую жизнь и учатся экономии и бережливости. Им на практике показывают, что такое деньги и зачем они нужны.
Деньги нужны, чтобы купить игрушки, книжки.
Чтобы покупать сладости.
Чтобы платить за газ, за воду.
Чтобы поехать на отдых.
Ольга Власовец, корреспондент:
Чтобы проводить занятия более предметно, в саду также создан уникальный музей денег. Инициативу поддержали и родители. Получилась довольно большая и разнообразная коллекция – более 80 монет и около 50 купюр.
Это деньги со всего мира: центы США, немецкие марки, китайский юань и наши «зайчики» начала 90-х. Среди уникальных экспонатов – монета царской России с изображением Николая II 1910 года.
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Создали музей денег, учат экономить и рассказывают о работе родителей. В Вилейке финансовой грамотности учат с детского сада
Новости Беларуси. Экономическое образование с детства. В Вилейке мальчиков и девочек учат финансовой грамотности еще до школы. Для этого в ясли-саду № 8 даже...
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