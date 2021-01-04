ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Зимняя хандра. Чем она может быть полезна?

04.01.2021 18:05 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

фото: menslife.com

В развитых странах депрессию считают одной из серьезнейших болезней XXI века и предлагают самые разные способы ее лечить — от «вкусных таблеток» до сложных диет, психотерапии и чуть ли не магических ритуалов.

Однако даже люди из менее избалованных мест нашей планеты признают, что напряженный ритм городской жизни может вылиться в эмоциональное опустошение и выгорание. Если к этому еще и добавляется унылый зимний пейзаж за окном…

Мы уже тоже готовы принимать таблетки или, скорее, рюмки с лекарством. Что самое ужасное, после временного облегчения сумерки сгущаются еще больше, и все это превращается в заколдованный круг (по-английски — депрессию, а по-русски — запой). «Заболел человек», — говорят сердобольные друзья.

Между тем американские ученые недавно выдвинули версию о том, что депрессия — это никакая не болезнь и даже не психическое расстройство или дисбаланс гормонов, а нормальная защитная реакция нашего организма, пишет «Максим».

В каких случаях возникает эта реакция? Как правило, вследствие продолжительного стресса, ощущения угрозы или если мы застреваем в «режиме выживания». Причем эта самая угроза может исходить как от вполне понятных факторов, таких как дедлайн на работе, так и от совершенно неосознаваемых вещей, например гула с соседней стройки, который наше подсознание воспринимает как рычание блуждающего неподалеку хищника.

Когда окружающая среда настолько враждебна и опасна, мозг дает команду отключить систему «бей или беги», которая является нашей первичной реакцией на стресс, и перейти в режим гибернации, то есть попросту отправиться в берлогу до лучших времен. Именно поэтому люди в депрессии так часто не хотят по утрам вставать из постели и тем более выходить из дома.

Что же нужно, чтобы выйти из спячки? Специалисты предполагают, что действовать нужно от противного, то есть всячески возвращать себе состояние уюта, комфорта и безопасности. Иногда хватает просто пожить с мамой недельку, если она готова принять правила игры и у нее для этого есть ресурс.

Еще более универсальное средство — социализация. Организм, конечно, будет протестовать и уверять, что выходить из комнаты — это совершать ужасную ошибку, однако встреча с парочкой самых верных друзей (за пределами депрессивной берлоги) делает чудеса.

Еще одно верное средство — это обычный солнечный свет. Он помогает разбудить от спячки не только медведей. Зимой холод и отсутствие витаминов располагают наш организм к тому, чтобы замедляться и экономить энергию. Ультрафиолет, попавший на кожу, запускает обратный процесс пробуждения.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В развитых странах депрессию считают одной из серьезнейших болезней XXI века и предлагают самые разные способы ее лечить — от «вкусных таблеток» до сложных диет,...
 
Новости дня
Новости разные
 
У Брытаніі пачалася вакцынацыя прэпаратам AstraZeneсa
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика