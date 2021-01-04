Пьяного водителя Toyota Land Cruiser Prado выдали запотевшие окна. Ну и вопрос: «А вы кто?» (видео)

Источник материала: Onliner

В МВД сообщили, что в ночь с 1 на 2 января в городском поселке Хотимск во время несения службы наряд районной ГАИ обратил внимание на автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, который двигался по улице Ленинской с запотевшими стеклами. Именно это и вызвало подозрение у сотрудников, водителю подали сигнал об остановке, включив на патрульном автомобиле маячки красного и синего цветов и подав звуковой сигнал.

Водитель Toyota Land Cruiser Prado не отреагировал на требование инспекторов и продолжил движение. Однако вскоре его задержали: спереди на дороге был припаркован автомобиль, а сзади путь Toyota заблокировала служебная машина.

— В ходе разбирательства было установлено, что водителем является 63-летний местный житель. Вечером 1 января он отмечал дома наступивший праздник и употреблял алкоголь, но, поссорившись с супругой, решил прокатиться по городу. При проверке документов инспектор почувствовал резкий запах алкоголя, исходивший от водителя, — сообщили в МВД.

Во время освидетельствования в выдыхаемом водителем воздухе было выявлено 2,0 промилле алкоголя.

— За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и невыполнение требований сотрудника ГАИ об остановке транспортного средства мужчина не только будет лишен водительского удостоверения сроком на 3 года, но и заплатит внушительную сумму штрафа, — отметили в МВД.

Напомним, что в соответствии со ст. 18.16 КоАП управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, совершенное впервые, наказывается штрафом в размере от 50 до 100 базовых величин и лишением права управления транспортными средствами сроком на 3 года.

Те же действия, совершенные повторно в течение года, влекут уголовную ответственность по ст. 317-1 Уголовного кодекса. Кроме того, предусмотрена специальная конфискация транспортного средства (независимо от права собственности).