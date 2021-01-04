«Разделим 50/50». BICC предварительно опросил компании о подоходном налоге

Источник материала: Tut.by

Belarus IT Companies Club (BICC) провел предварительный опрос первых лиц ИТ-компаний о том, на чьи плечи ляжет повышение подоходного налога до 13% . Результами клуб поделился с dev.by .



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В опросе приняли участие 55 компаний со штатом до 300−400 человек. Вопрос звучал так: «Подоходный повышается на 4%, что будет с итоговой зарплатой сотрудников?»

Результаты:

31% — компенсирует компания полностью;

31% — вычтут из зарплат сотрудников полностью;

38% — разделят траты в пропорции 50/50.

В BICC обращают внимание, что это был лишь предварительный опрос. Скоро компания проведет более масштабное исследование, так что к концу января будет более полная картина по этому и другим вопросам.