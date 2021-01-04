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«Разделим 50/50». BICC предварительно опросил компании о подоходном налоге
Источник материала: Tut.by
В опросе приняли участие 55 компаний со штатом до 300−400 человек. Вопрос звучал так: «Подоходный повышается на 4%, что будет с итоговой зарплатой сотрудников?»
Результаты:
31% — компенсирует компания полностью;
31% — вычтут из зарплат сотрудников полностью;
38% — разделят траты в пропорции 50/50.
В BICC обращают внимание, что это был лишь предварительный опрос. Скоро компания проведет более масштабное исследование, так что к концу января будет более полная картина по этому и другим вопросам.
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В опросе приняли участие 55 компаний со штатом до 300−400 человек.
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