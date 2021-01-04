Атака «российских хакеров» затронула 250 ведомств и компаний США

Источник материала: Tut.by

Более 250 государственных учреждений и крупных компаний США подверглись кибератаке «российских хакеров», которые предположительно связаны с российскими спецслужбами. Об этом пишет dev.by со ссылкой на The New York Times .



Фото: Michael Geiger / Unsplash

По данным The New York Times, датчики «раннего предупреждения» киберкомандования и Агентства национальной безопасности США, которые установлены в иностранных сетях для обнаружения потенциальных угроз, не сработали при этой атаке. Среди жертв атаки оказались министерства финансов, торговли, энергетики, Госдепартамент и Пентагон. В атаке заподозрили группу Cozy Bear, которую традиционно связывают со Службой внешней разведки России. Во время атаки хакеры использовали платформу SolarWinds и другие точки доступа.

Причем, отмечает издание, SolarWinds перевела большую часть своего проектирования в вспомогательные офисы в Чехии, Польше и Беларуси.

Ранее Microsoft сообщила, что 17 декабря жертвами атаки стали 40 организаций. Собственные расследования провела Amazon, и число пострадавших от атаки увеличилось. Также об атаке заявила компания CrowdStrike. По ее данным, хакеры пытались совершить взлом через фирму, которая торгует программным обеспечением Microsoft Office 365. 31 декабря они получили доступ к внутренней информации компании о ее программном коде, однако не смогли внести изменения.