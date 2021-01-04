Что происходит в нашем мозгу, когда мы просыпаемся? Отвечают специалисты

Источник материала: Tut.by

Издание The Conversation время от времени отвечает на детские вопросы. Так, в последний раз 11-летняя девочка спросила, что происходит в мозгу, когда мы просыпаемся. Вот что ей ответили специалисты — доцент кафедры психиатрии и поведенческой нейронауки и студент-медик.



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Как мозг пробуждает сам себя ото сна? Этот вопрос продолжает ставить ученых в тупик. Однако исследователи находят подсказки, изучая мозг людей, когда те переключаются между сном и бодрствованием.

Один из способов изучения активности мозга учеными — использование инструмента под названием электроэнцефалография или ЭЭГ. ЭЭГ измеряет электрические сигналы, исходящие от тысяч клеток мозга, называемых нейронами, и активность в мозгу испытуемого отображается волнистыми линиями.

Хотя вы можете подумать, будто ваш мозг «выключен» во время сна, на деле он словно катается на американских горках. Человек циклически проходит через четыре различных этапа сна, каждая из которых проявляется на ЭЭГ в виде разных паттернов. Также есть еще фаза быстрого сна, когда мы обычно видим сновидения.

Оказывается, каждая стадия сна также связана с различными химическими веществами в мозгу. Они называются нейрохимическими веществами и являются способом взаимодействия клеток мозга друг с другом.

Одна из основных систем мозга, которая пробуждает нас, называется ретикулярной активирующей системой или РАС. РАС — это часть нашего мозга, расположенная чуть выше позвоночника, которая действует как фильтр для мозга, следя за тем, чтобы ему не приходилось иметь дело с большим количеством информации, чем он способен обработать.

РАС может воспринимать важную информацию и создавать нейрохимические вещества, которые пробуждают другие части мозга. Это также не дает нам уснуть в течение дня.

Если же человеку, например, нужно пойти в туалет посреди ночи, РАС улавливает этот сигнал от его тела и словно щелкает выключателем, чтобы разбудить мозг. Сигналы, исходящие извне, такие как звук будильника, также могут включить нашу РАС.

Но после «включения» может пройти некоторое время, чтобы весь мозг и тело проснулись. Для выведения всех «сонных» нейрохимических веществ из мозга требуется несколько минут, поэтому мы можем чувствовать себя вялым после пробуждения по будильнику.

Но почему в одни дни мы чувствуем себя более сонными, чем в другие? Когда наш мозг спит, он переключается между «глубокой» и «легкой» фазами сна. Если будильник срабатывает во время более глубокого сна, всем частям мозга требуется больше времени, чтобы проснуться. Но можно использовать технологии, которые бы отслеживали, в какой стадии сна вы находитесь, чтобы разбудить в наиболее подходящий момент.

Но ученым предстоит узнать еще многое о сне. Хотя мы проводим около трети своей жизни во сне, ученые не совсем понимают цель этого процесса. Хотя сейчас уже точно известно, что сон жизненно важен для здоровья, особенно для детей, чей мозг и тело все еще растут, а также восстанавливает нашу иммунную систему, улучшает память и поддерживает психическое здоровье.