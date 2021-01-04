С мезонином, лепниной и винным погребом. Почем сегодня в Гомеле можно купить особняк «с историей»

Источник материала: Tut.by

Какие исторические постройки для жилья или бизнеса можно купить сегодня в Гомеле? «Флагшток» совместно с сообществом «Пошукi старога Гомеля» составили список «исторических» объектов недвижимости, которые выставлены на продажу. Сюда попали не просто старые постройки, а дома, сохранившие первоначальный архитектурный облик.





Купеческий особняк напротив парка

Ранее эту постройку хотел задействовать дворцово-парковый ансамбль, однако планы, судя по всему, поменялись. Имеет статус историко-культурной ценности и находится пока в неплохом состоянии. Внутри 10 комнат высотой 3,7 м с печным отоплением, их интерьеры скромны — в некоторых помещениях заметны остатки лепнины.





О точном времени постройки усадьбы информации нет, но можно предположить, что она могла быть возведена в конце 19-го или начале 20-го веков.

За постройку с участком 2,8 сотки риелторы просят 172,7 тыс. рублей.

Усадебный дом с «винным погребом» на улице Любенской



Фото: gomelstreet.by

Как утверждает хозяин, эта усадьба темного цвета из сильно обожженного кирпича возведена в 1906 году и нуждается в «большом капитальном ремонте».





Среди достоинств дома хозяин отмечает «винный погреб с овальным сводом» на цокольном этаже, 60-сантиметровые стены и вид на Любенское озеро.





В продаже лишь половина дома: 5 комнат и 5 соток оценены в 43 тыс. рублей.

Резной «теремок» с мезонином на углу улиц Барыкина и Лермонтова





Вероятно, этот дом остался бы нами незамеченным, если бы не архитектурное решение второго этажа. На обычном для послевоенного Гомеля срубе был возведен миниатюрный мезонин с двумя чердачными окнами.





Постройка также привлекает внимание свежей контрастной окраской. Архитектурными изысками народной архитектуры риелторы не прониклись: указывают на возможность вывода постройки в нежилой фонд и предлагают использовать ее для автомойки, шиномонтажа или медцентра.

За дом с четырьмя комнатами, всеми коммуникациями и участком в 8,5 сотки хотят почти 102 тыс. рублей.

Межвоенный дом в рабочем поселке в Новобелице





В первой половине 20-го века Новая Белица имела статус отдельного города. Значительную часть ее жилого фонда тогда составляли многочисленные рабочие поселки деревообрабатывающих предприятий. «Бараки» — одно-двухэтажные дома на несколько квартир, обычно, возводили из дерева. В конце улицы Ленинградской в 1930-х годах был возведен единственный известный сегодня капитальный четырехквартирный дом.

Хозяева предлагают четверть этого дома, т.е. — одну однокомнатную квартиру из четырех. Высота помещений — 315 см. В комплекте к квартире — почти две сотки земли с сараем.

Риелторы просят за это почти 37 тыс. рублей.

Довоенный дом с «царскими» печами





Этот дом, расположенный в Залинии на улице Рокоссовского, не выделяется декором. Скромно оформленные окна, навес над уличным входом, высокие потолки — примерно так строили индивидуальные дома в 1920-х годах.

Изюминка этого дома — внутри: тут декор сохранился практически в первоначальном виде. Богато декорированные керамическими деталями и кафелем печи, скорее, являются приметами жизни богатого купца, чем пролетария.





Стоимость усадебного дома с газовым отоплением на 6 сотках земли оценена риелторами в 86,3 тыс. рублей.

Фабричный дом на Севастопольской





Первоначально это жилой дом относился к одной из новобелицких фабрик. Под подозрением фабрика Везувий — предшественник «Гомельдрева». Дом был возведен или перед революцией 1917 года, или в 1920-х годах. Предположительно, первоначально постройка имела довольно презентабельный внешний вид: это был высокий сруб, украшенный несколькими фронтонами со шпилями. Над входами в дом были резные деревянные навесы.

Сейчас же все три сохранившихся фабричные постройки имеют довольно печальный внешний вид: они облеплены многочисленными пристройками и окрашены в разные цвета.





За квартиру из двух комнат и кухни-столовой, которые нуждаются в ремонте, хозяин хочет выручить 39 тыс. рублей.