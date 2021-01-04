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Лондонский суд отказал властям США в выдаче Джулиана Ассанжа

04.01.2021 18:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Лондонский суд отказал властям США в экстрадиции основателя WikiLeaks. Запрос отклонили из-за опасений за психическое здоровье Джулиана Ассанжа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Правительство Соединенных Штатов заявило, что обжалует это решение.

Лондонский суд отказал властям США в выдаче Джулиана Ассанжа

Напомним, американский Минюст выдвинул против Ассанжа 18 уголовных обвинений. Журналисту инкриминируют нарушение закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. Всего австралийцу грозит до 175 лет тюрьмы.

Лондонский суд отказал властям США в выдаче Джулиана Ассанжа

Сейчас около здания суда собрались сторонники Ассанжа с плакатами в его поддержку. Акция протеста прошла и в Нью-Йорке. Десятки человек собрались у консульства Великобритании с требованием освободить основателя скандально известного портала.

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Лондонский суд отказал властям США в экстрадиции основателя WikiLeaks. Запрос отклонили из-за опасений за психическое здоровье Джулиана Ассанжа, сообщили в программе...
 
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