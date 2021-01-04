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В Норвегии на месте схода оползня найдены тела семерых человек
Источник материала: СТВ
Новости Норвегии. В Норвегии на месте схода оползня спасатели обнаружили тела семерых погибших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Трагедия произошла в небольшом населенном пункте Аск, расположенном примерно в 30 километрах от Осло. Гигантский оползень снес более десятка зданий. Около 500 человек были эвакуированы из района бедствия, почти 30 – числились пропавшими без вести.
Поисково-спасательная операция продолжается шестые сутки, специалисты расширяют район поиска.
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Новости Норвегии. В Норвегии на месте схода оползня спасатели обнаружили тела семерых погибших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Трагедия произошла...
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