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Две минчанки умышленно разбросали саморезы возле здания прокуратуры
Источник материала: Навiны
По сообщению минского УСК, две 40-летние женщины разбросали саморезы возле ворот административного здания во Фрунзенском районе столицы с целью повреждения выезжающих автомобилей.
Инцидент произошел днем 27 декабря. Минчанок задержали на месте происшествия. Довести свой умысел до конца им не удалось.
В телефонах у женщин была обнаружена переписка, свидетельствующая о том, что ранее они неоднократно участвовали в массовых мероприятиях противников Александра Лукашенко. Также выяснилось, что задержанные причастны к аналогичному преступлению, совершенному в Минске 13 декабря.
Одна из них заключена под стражу, вторая — под домашний арест. Заведено уголовное дело.
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По сообщению минского УСК, две 40-летние женщины разбросали саморезы возле ворот административного здания во Фрунзенском районе столицы с целью повреждения...
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