ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Две минчанки умышленно разбросали саморезы возле здания прокуратуры

04.01.2021 18:23 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

По сообщению минского УСК, две 40-летние женщины разбросали саморезы возле ворот административного здания во Фрунзенском районе столицы с целью повреждения выезжающих автомобилей.

Две минчанки умышленно разбросали саморезы возле здания прокуратуры
Фото: СК

Инцидент произошел днем 27 декабря. Минчанок задержали на месте происшествия. Довести свой умысел до конца им не удалось.

В телефонах у женщин была обнаружена переписка, свидетельствующая о том, что ранее они неоднократно участвовали в массовых мероприятиях противников Александра Лукашенко. Также выяснилось, что задержанные причастны к аналогичному преступлению, совершенному в Минске 13 декабря.

Одна из них заключена под стражу, вторая — под домашний арест. Заведено уголовное дело.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По сообщению минского УСК, две 40-летние женщины разбросали саморезы возле ворот административного здания во Фрунзенском районе столицы с целью повреждения...
 
Новости дня
Новости разные
 
Самолет из Ирана с единственным пассажиром не смог сесть в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика