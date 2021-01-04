В 2021 году цены на топливо в Беларуси будут меняться не более чем на копейку в неделю

В 2021 году концерн «Белнефтехим» по-прежнему будет придерживаться стратегии поэтапной корректировки цен на моторное топливо. Об этом председатель концерна Андрей Рыбаков заявил в интервью «Вестнику Белнефтехима» .





«Мы не планируем менять прошедший проверку временем и в основном положительно воспринимаемый населением и бизнесом подход к ценообразованию», — сказал Рыбаков.

По его словам, «движение цен будет происходить в сторону как увеличения, так и снижения не более чем на 1 копейку за 1 литр в неделю».

В 2020 году цены на автомобильное топливо изменялись 16 раз: 11 раз повышались (5, 12, 19, 26 января, 2, 9, 16, 22 февраля, 1 марта, 20 и 27 октября) и пять раз снижались (12, 19, 25 апреля, 3 и 10 мая). Каждый раз цены изменялись на копейку.

Сейчас цена бензина АИ-92-К5-Евро составляет 1,70 рубля за литр, АИ-95-К5-Евро — 1,80, АИ-98-К5-Евро — 2,02, дизельного топлива — 1,80.