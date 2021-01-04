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Брестского активиста Андрея Шарендо освободили из ИВС и будут судить 6 января

04.01.2021 18:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Брестского активиста гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрея Шарендо 4 января освободили из изолятора временного содержания ОВД Ленинского района областного центра, сообщил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк.

Брестского активиста Андрея Шарендо освободили из ИВС и будут судить 6 января

Сотрудники милиции задержали Шарендо вечером 29 декабря в Бресте у подъезда его дома. Активиста доставили в Ленинский РОВД и поместили в ИВС. Основанием задержания стало правонарушение по ст. 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии).

1 января примерно в 20:30 Шарендо должны были освободить из ИВС по истечении 72 часов с момента фактического задержания. Когда активист не вышел на свободу, пришедшие его встречать позвонили в изолятор, где им сообщили, что Шарендо задержан еще на 72 часа по новому протоколу.

«Известно, что судить Шарендо будут 6 января в суде Московского района. Связаться с активистом не удается. Его телефон изъяли в милиции», — сказал правозащитник.

Он отметил, что жена Шарендо Полина, которая также является активисткой «Европейской Беларуси», находится в ИВС Ленинского РОВД. 3 января в квартире, где проживает семья Шарендо, прошел обыск. Во время обыска задержали Полину — по предварительным сведениям, за сопротивление сотруднику милиции.

 
Теги: Брест
 
 
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Брестского активиста гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрея Шарендо 4 января освободили из изолятора временного содержания ОВД Ленинского района...
 
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