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После удара от неизвестного тренер по бодибилдингу впал в кому

04.01.2021 18:25 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

После удара от неизвестного тренер по бодибилдингу впал в кому
Антон Качанов тренирует профессиональных бикинисток
Конфликт известного минского фитнес-тренера Антона Кочанова с незнакомым мужчиной в магазине привел к двухнедельной коме.

Индицент случился в ночь на 19 декабря. В магазине произошел спор с неизвестным мужчиной, который ударил Антона на выходе. Травматическое падение и удар головой привели к коме.

«У Антона перелом свода черепа, была тяжелая операция с удалением гематом, оперировал известный нейрохирург Дмитрий Веевник», - рассказала «Нашей Ниве» невеста Антона, Светлана.


«Ни я, ни мама Антона два дня не знали о произошедшем. В БСМП он два дня лежал как «неизвестный». Того, кто бил, уже задержали, проводятся следственные действия. Мама Антона была в следственной, и там прозвучало слово «патриот» в отношении преступника. Я боюсь ошибиться, но по этому слову можно допустить, что конфликт мог произойти по политическим причинам», — добавляет Светлана.


Действительно, Антон Качанов свою позицию проявлял открыто-в «шапке» 50-тысячного инстаграма он поставил национальные бело-красно-белые цвета, помещал траурные посты о Романе Бондаренко.

Теперь близкие ждут, пока Антон вернется в сознание и сам расскажет о событиях того вечера.
 
 
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Близкие допускают конфликт на политической почве.
 
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