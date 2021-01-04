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Антон Качанов тренирует профессиональных бикинисток

«Нашей Ниве» невеста Антона, Светлана. «У Антона перелом свода черепа, была тяжелая операция с удалением гематом, оперировал известный нейрохирург Дмитрий Веевник», - рассказаланевеста Антона, Светлана.

«Ни я, ни мама Антона два дня не знали о произошедшем. В БСМП он два дня лежал как «неизвестный». Того, кто бил, уже задержали, проводятся следственные действия. Мама Антона была в следственной, и там прозвучало слово «патриот» в отношении преступника. Я боюсь ошибиться, но по этому слову можно допустить, что конфликт мог произойти по политическим причинам», — добавляет Светлана.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так После удара от неизвестного тренер по бодибилдингу впал в кому Близкие допускают конфликт на политической почве.

Индицент случился в ночь на 19 декабря. В магазине произошел спор с неизвестным мужчиной, который ударил Антона на выходе. Травматическое падение и удар головой привели к коме.Действительно,свою позицию проявлял открыто-в «шапке» 50-тысячного инстаграма он поставил национальные бело-красно-белые цвета, помещал траурные посты о Романе Бондаренко.Теперь близкие ждут, пока Антон вернется в сознание и сам расскажет о событиях того вечера.