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Самолет из Ирана с единственным пассажиром не смог сесть в Минске
Источник материала: UDF
Фото: Telegram-канала AviaticA
Это регулярный рейс «Багдад Минск», он выполняется на большом самолете Boeing 737-800. Но 4 января из-за погодных условий самолет не смог сесть в Минске. Помешал сильный туман – видимость в национальном аэропорту «Минск» была всего 200 метров. В результате командир воздушного судна принял решение уйти на запасной аэродром – и самолет благополучно приземлился в Гомеле.
Интересно, что самолет рассчитан на 162 места (150 в эконом-классе, и 12 – в бизнес-классе). Но по неофициальным данным Telegram-канала AviaticA, на борту были 12 членов экипажа и всего один пассажир. Позже появилась информация о то, что самолет прибыл для так называемого «вывозного рейса» - то есть для вывоза граждан Ирана из Беларуси.
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Причиной стал сильный туман – видимость снизилась до 200 метров.
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