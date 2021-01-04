Источник материала: Хартия'97

В Лиде 55-летняя акушер-гинеколог ушла в стачку 1 4.01.2021, 17:58

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Ирина Здота

Ирина Здота требует отставки узурпатора.

55-летняя врач первой категории из Лиды Ирина Здота в конце прошлого года стала в райцентре, как она говорит, «первой забастовщицей». 30 декабря она написала заявление о «невозможности выполнения своих трудовых обязанностей в сложившейся обстановке» и потребовала освободить всех политзаключенных, прекратить насилие со стороны силовиков и отставки Лукашенко. Свое письмо она отнесла работодателю — в частный медцентр «Профимед», пишет tut.by .





Ирина Здота уже более 30 лет работает акушером-гинекологом — сначала в Гомеле, потом в Лиде, куда она приехала в 2014 году, чтобы быть рядом с родителями. Она рассказывает, что 9 августа вместе с внуком вышла в центр Лиды, чтобы посмотреть, что происходит в городе.

— Людей было мало, и мы пошли домой. 10 августа я уже вышла в город с сестрой. В какой-то момент на улице Советской я увидела, что людей, которые просто шли или стояли, стали задерживать. Ни плакатов, ни лозунгов ни у кого не было. Силовики выбежали из здания райисполкома, я решила отойти чуть подальше — и оказалась около одного из домов. Здесь я стала все происходящее снимать на видео — и вдруг почувствовала удар в спину. Оборачиваюсь — силовик. Совсем молоденький! Я говорю: «Что же ты делаешь? Ты же видишь, что я тут одна стою. У меня внуки уже. А ты меня бьешь». В общем, все то, что я видела тогда на улицах города, что сама прочувствовала — все это стало для меня потрясением. И 11 августа я уже стояла в женской цепи солидарности, — рассказывает Ирина.

На работе к активности женщины не было никаких претензий. Но 25 октября ее задержали на одной из протестных акций в райцентре.

— Сначала продержали три часа на улице. Почему-то остальных женщин отвели в зал, а я осталась с мужчинами. Хорошо, что хоть не лицом к стенке стояли. Потом в милиции, уже в помещении, продержали еще несколько часов, но отправили в ЦИП, где я была почти сутки. В итоге меня отпустили. Составили несколько протоколов по разным акциям и присудили штраф в 270 рублей. После освобождения я написала жалобу на действия милиционеров, потому что, когда меня перевезли в ЦИП, никаких протоколов еще не было, мне не давали позвонить родителям, чтобы те не волновались. Мало того, была задержана и моя сестра: якобы за участие в акции 25 октября, но в это время она находилась за городом и приехала под здание милиции, чтобы узнать, где я, — вспоминает Ирина.





Всем произошедшим она была возмущена — и написала в одном из лидских Telegram-каналов обращение к женщинам из силовых структур: попросила временно не приходить к ней на прием и обратиться к другому специалисту центра. Ирина объясняет: никого не выгоняла и в медицинской помощи не отказывала — если женщина уже пришла именно к ней.





15 ноября ее и еще одного врача центра на разговор вызвал директор медучреждения.

— Нас попросили не участвовать в акциях, не поднимать политические темы в стенах медучреждения, не касаться их в разговоре с пациентами. С того момента все было тихо, но через месяц у меня снова состоялся разговор с директором. Мол, его вызывали в райисполком, где настоятельно рекомендовали меня уволить, иначе медцентру могут грозить неприятности. Я сказала, что на акции выходила в нерабочее время, политических разговоров с пациентками не веду, увольняться сама не буду — это мой единственный источник дохода. Если хотите — увольняйте сами! На что директор возразил, что увольнять меня не за что: нет ни предупреждений, ни выговоров, ни плохих отзывов, ни жалоб. И снова предложил уволиться по собственному желанию с 1 января 2021 года. Я не согласилась.

А утром 29 декабря у врача произошел конфликт с руководством центра — и Ирине, по ее словам, «стало очень стыдно за все происходящее». Женщина пришла домой, написала заявление на стачку и на следующий день отнесла в администрацию медцентра, где его приняли «для рассмотрения».

— Вот так я стала первой в городе «забастовщицей», — грустно улыбается Ирина. — Из медцентра мне пока никто не звонил, я написала сообщение в бухгалтерию по поводу моего заявления, ответа тоже пока нет. Мой поступок — это скорее мое возмущение ситуацией и акт солидарности с другими врачами, которых задерживали и которые все еще находятся за решеткой. О том, что ушла в стачку, не жалею. Думаю, что все сделала правильно. Пациентки очень поддерживают. Конечно, была и другая реакция: получила несколько не очень хороших сообщений, местная газета написала всякое неприятное. Планирую, кстати, написать жалобу в Министерство информации, потому что так не должно быть.

Сейчас Ирина на больничном, после выхода на работу она не исключает, что может быть уволена уже по статье. Женщина говорит, что пока не знает, что будет делать дальше и как жить без любимой работы. За границу уезжать она не хочет, хоть, признается, предложения о трудоустройстве там уже поступали.

Поговорить с руководством лидского медцентра «Профимед» журналистам пока не удалось.

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