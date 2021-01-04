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Плотный туман не уходит из Минска: фоторепортаж

04.01.2021 18:33 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Плотный туман не уходит из Минска: фоторепортаж

  • 4.01.2021, 17:39
  • 1,353
Плотный туман не уходит из Минска: фоторепортаж
Фото: Владислав Борисевич

С самого утра сегодня на страну спустился густой туман.

Кто-то вспоминает Сайлент Хилл, кто-то завороженно выходит гулять, делать селфи и восторгаться городами, застрявшими в дымке. «Онлайнер» запечатлел редкую для зимы красоту.

Как сообщают синоптики и МЧС, густые туманы по стране сохранятся и завтра, 5 января. Видимость в них — 100—150 метров, поэтому официальные органы просят всех быть внимательными и осторожными. Между тем уже со среды похолодает, 7 января будет около нуля, а с субботы морозы начнут крепчать.






















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Теги: Минск
 
 
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С самого утра сегодня на страну спустился густой туман.
 
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