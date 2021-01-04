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Игроки «Мешков Брест» Илья Усик и Егор Будейко вызваны в национальную сборную
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Двое молодых гандболистов клуба «Мешков Брест» вызваны в национальную сборную, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
К команде Юрия Шевцова присоединились вратарь Илья Усик и полусредний Егор Будейко. Они смогут сыграть завтра, 5 января, в отборочном матче чемпионата Европы-2022 против сборной Норвегии. Встреча пройдет в Минске, начало в 17:30.
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Новости Беларуси. Двое молодых гандболистов клуба «Мешков Брест» вызваны в национальную сборную, сообщили в программе «СТВ-Спорт». К команде Юрия Шевцова...
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