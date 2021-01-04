МВД продает три автозака недорого

Источник материала: Onliner

На сайте РУП «Белспецконтракт» можно найти объявления о продаже автомобилей различными ведомствами. «Отслужившая» милицейская или, например, военная техника выставляется зачастую за невысокую цену, и попадаются весьма любопытные экземпляры.

1 января на продажу были выставлены три грузовых фургона ГАЗ-3307. Все три находятся в Жодино, в тюрьме №8 ДИН МВД (улица Советская, 22а). Два автомобиля 2004 года выпуска, один — 2002. У каждого износ оценивается в 90%. Пробеги сравнительно небольшие: от 31 до 67 тыс. км. Цены колеблются в районе 4000 рублей. Такой вот вполне реальный способ обзавестись автозаком.



Грузовой фургон ГАЗ-3307, 2002 года выпуска, пробег 59667 км. Цена: 3880 рублей

Грузовой фургон ГАЗ-3307, 2002 года выпуска, пробег 59667 км. Цена: 3880 рублей



Грузовой фургон ГАЗ-3307, 2004 года выпуска, пробег 31 715 км. Цена: 4000 рублей



Грузовой фургон ГАЗ-3307, 2004 года выпуска, пробег 67 322 км. Цена: 4200 рублей

Ранее мы уже публиковали руководство для желающих купить один из автомобилей, представленных в каталоге:

зайти на сайт bsk.by , выбрать «Каталог товаров» , «Автомобильная и специальная техника» ;

, выбрать , ; выбрать тип транспорта, например «Грузовой», и ведомство — «Министерство внутренних дел»;

позвонить по указанным телефонам, назвать код товара, уточнить его наличие;

заполнить заявление установленного образца и предоставить его специалисту РУП «Белспецконтракт», который принимает заявление и по желанию покупателя выдает пропуск для осмотра автомобиля. Важно знать, что пропуск действителен в течение 3 рабочих дней;

с паспортом и пропуском покупатель прибывает к месту нахождения автомобиля, изучает акт технического состояния. После этого по телефону либо лично сообщает в РУП «Белспецконтракт» о своем окончательном решении;

разрешается проверка покупателем работоспособности осматриваемого имущества с использованием принадлежащих ему эксплуатационных и расходных материалов. В этом случае выписывается материальный пропуск на внос (вынос) или ввоз (вывоз) этих материалов;

после получения сообщения о решении покупателя на приобретение имущества РУП «Белспецконтракт» оформляет договор купли-продажи и выписывает счет-наряд на оплату. Покупатель производит оплату в любом банке, а юридическое лицо перечисляет денежные средства со своего расчетного счета в обслуживающем его банке;

после поступления денежных средств на расчетный счет РУП «Белспецконтракт» оформляется счет-наряд на получение оплаченного имущества и в четырех экземплярах выдается покупателю;

срок действия — 15 календарных дней со дня оплаты;

погрузочно-разгрузочные работы в месте выдачи имущества выполняются силами и средствами покупателя либо уполномоченного им экспедитора или грузоперевозчика Республики Беларусь.