ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Бобруйске срезали колесо обозрения. Вместо него хотят поставить другое — за миллион долларов

04.01.2021 18:55 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Двадцатиметровый аттракцион, который появился в Бобруйске более полувека назад, решили заменить еще в 2018-м. «Колесо не пользовалось особым спросом. Да и посетители жаловались, что с его высоты видны лишь верхушки деревьев. Хотим заменить его более высоким», — отмечал тогда директор парка Сергей Белозорович. Как сообщает komkur.info, сейчас конструкцию демонтируют. А вместо нее, судя по информации, появившейся на сайте Могилевского облисполкома, может появиться новое.

Высота нового колеса должна варьироваться в пределах 40—50 метров. В графе «общий объем финансирования» указана сумма — 1 млн долларов, причем средства донора должны были составлять 980 тыс. долларов, софинансирование — 20 тыс. долларов. Судя по тому, что проект до сих пор размещен на сайте облисполкома, его выполнение пока не начато, пишет «Коммерческий курьер».

В Бобруйске срезали колесо обозрения. Вместо него хотят поставить другое — за миллион долларов
В Бобруйске срезали колесо обозрения. Вместо него хотят поставить другое — за миллион долларов

По словам очевидцев, колесо сняли с оси еще в декабре и часть конструкции уже увезена на металлолом. Сейчас, в начале 2021-го, бобруйчане могут видеть часть колеса, что лежит рядом с опорами.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Двадцатиметровый аттракцион, который появился в Бобруйске более полувека назад, решили заменить еще в 2018-м. «Колесо не пользовалось особым спросом. Да и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Пьяного водителя Toyota Land Cruiser Prado выдали запотевшие окна. Ну и вопрос: «А вы кто?» (видео)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика