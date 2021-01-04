В Бобруйске срезали колесо обозрения. Вместо него хотят поставить другое — за миллион долларов

Источник материала: Onliner

Двадцатиметровый аттракцион, который появился в Бобруйске более полувека назад, решили заменить еще в 2018-м. «Колесо не пользовалось особым спросом. Да и посетители жаловались, что с его высоты видны лишь верхушки деревьев. Хотим заменить его более высоким», — отмечал тогда директор парка Сергей Белозорович. Как сообщает komkur.info, сейчас конструкцию демонтируют. А вместо нее, судя по информации , появившейся на сайте Могилевского облисполкома, может появиться новое.

Высота нового колеса должна варьироваться в пределах 40—50 метров. В графе «общий объем финансирования» указана сумма — 1 млн долларов, причем средства донора должны были составлять 980 тыс. долларов, софинансирование — 20 тыс. долларов. Судя по тому, что проект до сих пор размещен на сайте облисполкома, его выполнение пока не начато, пишет «Коммерческий курьер».









По словам очевидцев, колесо сняли с оси еще в декабре и часть конструкции уже увезена на металлолом. Сейчас, в начале 2021-го, бобруйчане могут видеть часть колеса, что лежит рядом с опорами.