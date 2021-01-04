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В Бобруйске срезали колесо обозрения. Вместо него хотят поставить другое — за миллион долларов
Источник материала: Onliner
Двадцатиметровый аттракцион, который появился в Бобруйске более полувека назад, решили заменить еще в 2018-м. «Колесо не пользовалось особым спросом. Да и посетители жаловались, что с его высоты видны лишь верхушки деревьев. Хотим заменить его более высоким», — отмечал тогда директор парка Сергей Белозорович. Как
Высота нового колеса должна варьироваться в пределах 40—50 метров. В графе «общий объем финансирования» указана сумма — 1 млн долларов, причем средства донора должны были составлять 980 тыс. долларов, софинансирование — 20 тыс. долларов. Судя по тому, что проект до сих пор размещен на сайте облисполкома, его выполнение пока не начато, пишет «Коммерческий курьер».
По словам очевидцев, колесо сняли с оси еще в декабре и часть конструкции уже увезена на металлолом. Сейчас, в начале 2021-го, бобруйчане могут видеть часть колеса, что лежит рядом с опорами.
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Двадцатиметровый аттракцион, который появился в Бобруйске более полувека назад, решили заменить еще в 2018-м. «Колесо не пользовалось особым спросом. Да и...
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