«По Шеремету нужно сработать. Сделаем закладку какую-то, чтоб эту крысу, б***ь, ни рук ни ног не соберут»

Источник материала: Салiдарнасць

Европейское издание опубликовало запись, на которой обсуждается убийство Павла Шеремета, а также Олега Алкаева, Вячеслава Дудкина и Владимира Бородача.

Накануне Нового года бывший сотрудник спецподразделения «Алмаз» МВД Беларуси Игорь Макар, который живет за рубежом, заявил, что у него есть неопровержимые доказательства того, что «Александр Лукашенко причастен к совершаемым и совершенным тяжким и особо тяжким преступлениям, в которых замешано бывшее руководство КГБ».

Спустя несколько дней в сети появилась аудиозапись европейского издания EUobserver , которую туда предоставил Игорь Макар.

В настоящее время запись продолжают изучать эксперты. Установлено, что она как минимум единожды редактировалась, предположительно для того, чтобы удалить данные, по которым можно вычислить «крота КГБ», лицо, которое установило записывающее устройство. Тем не менее, никаких очевидных следов «аудиоманипуляций» с записью эксперты не обнаружили.

Указано, что запись была сделана 11 апреля 2012 года в кабинете тогдашнего председателя КГБ Вадима Зайцева во время инструктажа офицеров элитного антитеррористического подразделения КГБ «Альфа».

На 24-минутном отрывке записи разговаривают трое, одним из них предположительно является Вадим Зайцев.





Фото ByMedia.net​

Главная тема разговора — физическое устранение оппонентов Лукашенко, которые из-за своей политической позиции переехали за границу. В разговоре упоминаются бывший начальник столичного СИЗО № 1 Олег Алкаев, бывший сотрудник центрального аппарата главного управления по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями МВД Беларуси Вячеслав Дудкин, бывший командир 5-й отдельной бригады спецназа полковник Владимир Бородач и журналист Павел Шеремет, который погиб летом 2016 года в результате взрыва автомобиля в Киеве.

Все чтобы было как натуральным образом

Вот как обсуждают людей, которых хотят убить, и методы, которые для этого могут быть использованы.

— Важно найти Бородача, который там (в Германии) сидит и постоянно кукарекает… Мы это задание отработаем, да! Задание все-таки рисковое, мало ли там какие обстоятельства в Германии… особенно в разведке, и кто там поддержку окажет в каком-то экстренном случае. Даже просто наедут и начнется тогда, консульские службы и все остальное…

Но задача есть задача, там может быть Дудкин, там может быть Алкаев, Бородач…

Вот по Шеремету нужно сработать, который з****л, б***ь. Сделаем закладку какую-то, и так далее, чтоб эту крысу б***ь ни рук ни ног не соберут. Все, чтобы было как натуральным образом, но это не так воздействует на сознание людей, — говорит человек, голос которого похож на голос Зайцева.

Придумать х***ю, чтобы потом не нашел ни один эксперт, и создать роту девок

А вот так на записи звучит наставление сотрудникам спецслужб для выполнения этого особого задания:

— Максимально скрывайтесь, вы являетесь частью комитета. В курс этого дела введен достаточно узкий круг людей. И президент ждет этих четких мероприятий, и поручено комитету заниматься этими делами… И понятны методы, которыми мы должны будем где кого утопить, где кого расстрелять — это понятно. А как спровоцировать естественный подрыв, как спровоцировать естественный пожар, убийство и все остальные вещи…

Заходит речь о формировании отдела и поиске помощников:

— Это должны быть люди не засвеченные. Может быть, из взрывотехников «Альфы» кого-то одного брать, чтобы была спарка. Чтобы кто-то поехал в разведку, а кто-то поехал реализовывать. Чтобы вдвоем можно было бы посоветоваться, как придумать какую-то х***ю, чтобы потом не нашел ни один эксперт, грубо говоря… Документы прикрытия дадим любым образом, — говорит человек с голосом, похожим на бывшего главу КГБ.

При этом он настаивает, что ведомство нельзя «засветить» никаким образом: «Документы будут других служб».

Неизвестный сотрудник спецподразделения тут же объясняет, для чего нужны будут документы: «Потому что нужно будет получить там какой-то тротил, пластид там, детонаторы».

— В этом отделе должен быть специалист, или автомеханик, да… который сделает так, что, б***ь, потом ни один эксперт по борьбе не установит эту заблаговременную поломку автомобиля, и почему он ушел в кювет, б***ь, — говорит человек с голосом похожим на голос Зайцева.

Интересно, что для того, чтобы вести наблюдение «за объектами» без подозрений, участники разговора обговаривают возможность создания «спецподразделения из проституток».

— Чтобы вести наблюдение за объектом в том же подъезде, вон поставил двух молодых людей, блин: нафиг… которые стоят, целуются, б**. Они не шумят, не кричат, не распивают пиво, никто их там не будет гонять, да. Навряд ли позвонят в милицию десять раз, б***ь, если там будет кто-то ходить.

Если кто-то в подъезде от мороза спрятался и стоит там на лестничной площадке зажимается ну… все на это спокойно сейчас реагируют. Но где ты возьмешь этих двух молодняков, которые будут стоять, целоваться по-настоящему, а на самом деле вести наблюдение за объектом? — задается вопросом предположительно Зайцев и вскоре находит ответ, что нужно «создать роту девок».

— Со стороны можно привлечь там проститутку, чтобы не искать и не компрометировать, но доверить ей работу по какому-то объекту со стороны, х** доверишь, б**, — все-таки сомневается в инициативе предположительно бывший глава КГБ.

— Ну не скажите, можно ж тоже найти такую проститутку, которая будет и сама заинтересована работать, не оформлять ее официально, — парирует сотрудник.

— Вот вы и придумайте такой вот отдел, в пределах численности пяти, десяти человек, да. Они будут нужны везде, — предлагает предположительно Зайцев, и снова сомневается в правильности подобного подхода: «Можно, чтобы как в жизни было. Но она же будет помнить, где ее поставили в этом подъезде целоваться».

Интересный профессор и его яды

Среди методов по ликвидации людей разговаривающие обсуждают отравление ядами, в частности, говорят о нескольких специалистах из Витебска — «интересном профессоре, который преподает токсикологию» и знает все об искусственных и естественны ядах, и «химике-любителе», который может дать любые химикаты в любом составе.

Спецназовец говорит, что, если тот самый «интересный профессор» организует лабораторию по фитотерапии, то ему можно было бы «подбрасывать задачи какие угодно». Но вот незадача, новому делу могут помешать местные власти.

Поэтому спецназовец просит заручиться поддержкой.

— Как бы поддержать их, чтобы не ставили палки в колеса всякие эти вот органы. Сами знаете, где чуть зарабатывание денег, там из исполкомов местных обязательно какая-нибудь препона, то есть, на словах «давайте», а реально…

— Вы думайте, вы! Я могу вам сказать, что вы… любую так сказать ликвидацию, но она должна быть настолько естественной, что потом никакой эксперт не должен до******я. Просто точечный удар. Только ни в коем случае спины свои не подставлять… то есть потом за*******я, б***ь, … в политическом плане отдуваться, — требует от подчиненных начальник.

По его мнению, «главное — чтобы всегда оставаться неизвестными».

— Как про то тогда написали тупо — неизвестные налетели там, п*******и — ну и х** с ним, пусть пишут, — привел он какой-то пример.

Сначала результат для президента, потом деньги

Перед договаривающимися встает и вопрос оплаты услуг.

— Деньги, они есть. Но нам надо создать прецедент, образно говоря, чтобы президент увидел результат. Потом нам эти деньги дал, вот! Сейчас говорить «дайте мне», мы поедем туда-сюда, мы потратим х***у сумму денег — и результатов не достигнем. Президент скажет: ну вы о****и, мало того, что вы обещаете, так вы еще деньги растырили, б***ь, а результатов нету ни***.

Надо сначала пойти сделать результат, а потом… По другим каналам, ну более полутора миллионов долларов лежит на спец-счете, вот… который написали президенту «разрешите положить по вашему личному распоряжению» и использовать его…

Вы должны понимать главное, да, что вы должны пройти этот отрезок, и нам будет легче во всех остальных вопросах. И обеспечение, и поощрение, и все остальное. Под это все я могу взять поощрения, в рамках только для себя. У меня всегда будет возможность как поощрять вас, — обещает начальник.