Двоих инженеров уволили с «Могилевхимволокно». Они считают, что из-за политических взглядов

Источник материала: Tut.by

Двоих инженеров уволили с крупнейшего в городе предприятия «Могилевхимволокно» перед Новым годом. Мужчины считают, что причина увольнения — политическая, и не исключают, что будут добиваться восстановления на работе через суд, пишет «Радыё Свабода».





Эдуард Абаканович работал ведущим энергетиком. Ему 51 год, он член Объединенной гражданской партии. 45-летний Валерий Голубцов работал ведущим механиком. Оба проработали на производстве более 20 лет.

Согласно записям в трудовых книжках, мужчин уволили за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей и дисциплинарные взыскания. Могилевчане считают, что это были формальные причины, а реальные — их политические взгляды.

Эдуард Абаканович с 1999 года является членом Объединенной гражданской партии. Во время президентской кампании 2001 года был одним из руководителей городского штаба Семена Домаша. Он координировал независимый мониторинг в 2000 и 2001 годах, а в 2003 году был выдвинут депутатом городского совета.



Эдуард Абаканович

Абаканович говорит, что руководство компании знало о его принадлежности к оппозиционной организации, но на работе он не выражал свои политические взгляды, иначе его бы давно уволили.

По словам мужчины, руководство предприятия увидело его на фотографии, сделанной 10 августа 2020 года в центре Могилева во время зачистки центра города силовиками. По словам мужчины, он приехал сюда навестить мать и случайно попал в объектив камеры. Абаканович утверждает, что впервые увидел фото позже во время неформальной беседы с представителем администрации. Его «попросили больше не заниматься такими фотографиями, потому что они хотят с ним работать».



10 августа в Могилеве. Эдуард Абаканович на фото — в красной клетчатой рубашке. Фото: Анжелика Зайцева, TUT.BY

Абаканович считает, что хоть и сумел оправдаться, но остался в «списке неблагонадежных сотрудников», от которого администрация избавилась.

Валерий Голубцов не считает себя оппозиционером. Он хочет, чтобы все в стране было справедливым. Говорит, что на президентских выборах 9 августа отдал свой голос за Светлану Тихановскую. Вечером, после закрытия избирательных участков, он приехал в центр города, чтобы «посмотреть на ситуацию», и стал свидетелем жестокой зачистки силовиками центра города. В выходные он и его друзья отправились в центр, чтобы «выразить свою гражданскую позицию».

«Как-то милиционеры заблокировали площадь Ленина, и мы были в осаде, — вспоминает мужчина. — Один из милиционеров снимал людей на камеру. Я тоже попал на видео».

По его мнению, эта оперативная съемка стала поводом для увольнения. При этом он отмечает, что открыто его не преследовали за инакомыслие на предприятии. Администрация наложила на него сомнительные дисциплинарные взыскания. Он воспринимает увольнение в том числе как запугивание коллектива.

В октябре Абакановичу и Голубцову сделали одинаковые замечания за то, что они уходили с работы не через КПП с электронной системой контроля передвижений рабочих. Оба настаивают на том, что сделали так из-за служебной необходимости, как и другие их коллеги, поскольку это была обычная практика. По словам Абакановича, «замечание было формальной придиркой», уже тогда руководство планировало расторгнуть с ним трудовые отношения.

По словам Голубцова, 17 декабря у одного из работников цеха произошел инцидент с охраной на проходной. На следующий день охранники пришли осмотреть цеховые помещения. У Голубцова нашли списанные детали, которые, по его словам, он оставил на случай замены при ремонте оборудования. Его обвинили и в несвоевременной передаче металлолома, когда нашли кабельные отходы. Хотя их, говорит мужчина, он включил в опись.

На обоих работников составили докладные начальству, а 30 декабря им предложили уволиться, чтобы «не омрачать Новый год». Руководство, по словам мужчин, мотивировало это тем, что работники, мол, один раз проштрафились, а второго такого случая будет достаточно, чтобы уволить их по инициативе работодателя за нарушение Трудового кодекса.



Валерий Голубцов

Абаканович и Голубцов поясняют, что они отказались писать заявление об увольнении, поскольку наложенные штрафы недостаточны для прекращения трудовых отношений. К тому же каждый из них проработал в компании более 20 лет, и это администрация не учла.

Абаканович и Голубцов пришли на работу 31 декабря. Им снова предложили уволиться, они снова отказались, а во второй половине дня был готов приказ на их увольнение. Согласно приказу, трудовые отношения были прекращены «за неисполнение без уважительных причин трудовых обязанностей работника, к которому было применено нерешенное дисциплинарное взыскание».

«В отделе кадров мы написали, что не согласны с приказом, потому что считаем увольнение политически мотивированным, — сказал Голубцов. — Нам отказались выдать копию приказа».

Абаканович добавляет: у них отобрали пропуски и запретили охранникам пропускать их в магазин. Одежду мужчинам вынесли их коллеги.

Получить комментарий в администрации предприятия не удалось.

Абаканович не скрывает, что найти в Могилеве достойную работу ему будет сложно.

«Я зарабатывал на „Могилевхимволокно“ больше тысячи рублей, — сказал он. — Это хорошие деньги для Могилева. Я не отказываюсь от любой работы, но не исключаю, что мне придется искать работу за границей».

Голубцов надеется найти работу в Могилеве и готов трудиться рядовым рабочим. Он собирается выяснить, насколько причина его увольнения осложнит обустройство на новом месте и есть ли перспективы его отмены в суде.

Уволенные не исключают, что будут судиться за восстановление на предприятии, но признают, что, если им удастся выиграть спор, им не дадут спокойно работать — а администрация все равно найдет, за что уволить.

Предприятием «Могилевхимволокно» руководит Петр Рудник. До этого, в 2008—2014 годах, он был председателем Могилевского облисполкома. В августе 2020 года он выступал на митинге за Александра Лукашенко на площади Ленина в Могилеве.