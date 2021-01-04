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Одобрено создание альянса Fiat Chrysler и Peugeot Group

04.01.2021 19:13 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 янв – Sputnik. Акционеры двух крупных автопроизводителей – Fiat Chrysler (FCA) и Peugeot Citroen (PSA) одобрили слияние компаний, об этом говорится в совместном релизе автоконцернов.

"После сегодняшнего одобрения акционерами и получения окончательных разрешений регулирующих органов в течение предыдущего месяца, в том числе от Еврокомиссии и ЕЦБ, и группа PSA планируют завершить объединение 16 января 2021 года", - гласит текст сообщения.

Сделка в конце декабря была одобрена Европейской комиссией – для этого должен быть соблюден ряд условий. В частности, PSA должен был продлить сотрудничество с японским автоконцерном Toyota.

Ранее стало известно, какое название получит новый альянс – Stellantis. Расшифровку его не называли, однако очевидно, что первая часть происходит от латинского "Stello", что означает "звезда". Логотипы входящих в концерн брендов останутся без изменений.

Концерн Fiat основан в 1899 году и владеет брендами Abarth, Alfa Romeo, Ferrari, Fiat, Lancia, Maserati и рядом производителей запчастей. После покупки в 2014-м году компании Chrysler портфель компании пополнился еще рядом известных брендов.

PSA (прежнее название - PSA Peugeot-Citroen) – второй по величине европейский производитель легковых автомобилей после Volkswagen AG. Автоконцерн был образован путем покупки в 1976 году компанией Peugeot 90% акций Citroen. С 2017-го альянсу принадлежит немецкий производитель Opel.

После объединения Stellantis станет четвертым по величине в мире производителем легковых автомобилей.

 
Теги: Минск
 
 
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Сделку планируется совершить в первом квартале текущего года, и тогда на мировом авторынке появится гигант с "звездным" названием.
 
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