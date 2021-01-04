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Будет три бассейна. В Минске строится новый физкультурно-оздоровительный комплекс
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Для активного отдыха. В столице начали строительство большого физкультурно-оздоровительного комплекса, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Он появится на улице Янки Лучины. Район активно развивается, поэтому новые места для занятий спортом здесь особенно нужны. В физкультурно-оздоровительном комплексе разместятся залы для тренировок, кафе, а также водные зоны.
Например, три бассейна: один спортивный на пять дорожек, второй – для обучения детей плаванию и третий – для малышей от года до четырех лет. Предусмотрены также термальный комплекс и сауны. По планам общая площадь объекта составит более 3 тысяч квадратных метров.
Сергей Павочка, заместитель главы Администрации Ленинского района:
К слову, всего на территории Ленинского района расположены более 300 физкультурно-спортивных сооружений. Планируется, что новый объект введут в эксплуатацию через полтора года.
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Новости Беларуси. Для активного отдыха. В столице начали строительство большого физкультурно-оздоровительного комплекса, сообщили в программе «Столичные...
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