ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Бывший начальник колонии «Белый лебедь» найден мертвым с пистолетом в руке

04.01.2021 19:15 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Бывший начальник колонии для пожизненно осужденных «Белый лебедь» Ашот Саркисян найден мертвым в своей машине с пистолетом в руке.

По информации портала Properm.ru, днем в понедельник, 4 января, мужчина попал в аварию, находясь за рулем автомобиля Toyota Land Cruiser 200. На перекрестке он врезался в Ford Focus, пострадала пассажирка легковушки. В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что после ДТП Саркисян предположительно совершил самоубийство. В полиции проводят проверку.

Ашот Саркисян возглавлял «Белый лебедь» с 2002-го по 2010 год. Он был отцом бывшего замруководителя следственного отдела по Пермскому району, майора Эдгара Саркисяна, который в ноябре 2019 года был признан виновным в покушении на посредничество во взяточничестве и отправлен в колонию строгого режима на семь лет. Его отец допрашивался по делу, пишет lenta.ru
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывший начальник колонии для пожизненно осужденных «Белый лебедь» Ашот Саркисян найден мертвым в своей машине с пистолетом в руке.
 
Новости дня
Новости разные
 
Грукат «шкілета», які падае: Гаага ўсё бліжэй
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика