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«Дакар-2021»: Сергей Вязович занял третье место, Алексей Вишневский — четвертое
Источник материала: Партизан
На втором этапе проходящего в Саудовской Аравии ралли-рейда «Дакар-2021» успешно выступил экипажи команды «МАЗ-СПОРТавто».
В классификации грузовиков Сергей Вязович занял третье место, Алексей Вишневский — четвертое. Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости»
Пилот и начальник белорусской команды Сергей Вязович уступил 6 минут 30 секунд победителю Дмитрию Сотникову — российский гонщик выиграл второй этап подряд. Выше Вязовича оказался еще один представитель команды «КАМАЗ-мастер» Айрат Мардеев.
В сложных условиях аравийской пустыни отлично себя зарекомендовал и экипаж другого белорусского капотного грузовика, которым управлял Алексей Вишневский. Молодой спортсмен всего минуту проиграл С. Вязовичу.
Второй этап ралли-рейда «Дакар-2021» проходил по маршруту Биша — Вади-ад-Давасир. По бездорожью, в том числе по дюнам, гонщики преодолели 685 км (457 км составлял спецучасток).
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На втором этапе проходящего в Саудовской Аравии ралли-рейда «Дакар-2021» успешно выступил экипажи команды «МАЗ-СПОРТавто».
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