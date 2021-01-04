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«Дакар-2021»: Сергей Вязович занял третье место, Алексей Вишневский — четвертое

04.01.2021 19:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На втором этапе проходящего в Саудовской Аравии ралли-рейда «Дакар-2021» успешно выступил экипажи команды «МАЗ-СПОРТавто».

«Дакар-2021»: Сергей Вязович занял третье место, Алексей Вишневский — четвертое
 В классификации грузовиков Сергей Вязович занял третье место, Алексей Вишневский — четвертое. Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в пресс-службе ОАО «МАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ».

Пилот и начальник белорусской команды Сергей Вязович уступил 6 минут 30 секунд победителю Дмитрию Сотникову — российский гонщик выиграл второй этап подряд. Выше Вязовича оказался еще один представитель команды «КАМАЗ-мастер» Айрат Мардеев.

В сложных условиях аравийской пустыни отлично себя зарекомендовал и экипаж другого белорусского капотного грузовика, которым управлял Алексей Вишневский. Молодой спортсмен всего минуту проиграл С. Вязовичу.

Второй этап ралли-рейда «Дакар-2021» проходил по маршруту Биша — Вади-ад-Давасир. По бездорожью, в том числе по дюнам, гонщики преодолели 685 км (457 км составлял спецучасток).
 
Теги: Минск
 
 
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На втором этапе проходящего в Саудовской Аравии ралли-рейда «Дакар-2021» успешно выступил экипажи команды «МАЗ-СПОРТавто».
 
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