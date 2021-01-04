«Дакар-2021»: Сергей Вязович занял третье место, Алексей Вишневский — четвертое

сообщили в пресс-службе ОАО «МАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ». В классификации грузовиков Сергей Вязович занял третье место, Алексей Вишневский — четвертое. Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости»в пресс-службе ОАО «МАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ».





Пилот и начальник белорусской команды Сергей Вязович уступил 6 минут 30 секунд победителю Дмитрию Сотникову — российский гонщик выиграл второй этап подряд. Выше Вязовича оказался еще один представитель команды «КАМАЗ-мастер» Айрат Мардеев.





В сложных условиях аравийской пустыни отлично себя зарекомендовал и экипаж другого белорусского капотного грузовика, которым управлял Алексей Вишневский. Молодой спортсмен всего минуту проиграл С. Вязовичу.





Второй этап ралли-рейда «Дакар-2021» проходил по маршруту Биша — Вади-ад-Давасир. По бездорожью, в том числе по дюнам, гонщики преодолели 685 км (457 км составлял спецучасток).