Александр Федута: Гаага все ближе

Мне довелось дважды беседовать с ним. В январе 2011 года. В первый раз, так сказать, в «плановом» порядке: аудиенция у председателя КГБ должна была убедить меня в том, что начальник неформальной следственной группы (формально-то группа возглавлялась подполковником МВД) действительно может что-то обещать и гарантировать. А второй раз генерал специально (вероятно) приехал в кабинет в свой выходной день, поскольку подследственный Федута объявил медикаментозную «голодовку», а в письме к жене впервые попросил провести пресс-конференцию по этому поводу.





Голос действительно был тихим. Сам генерал ходил вокруг стола, так что я был вынужден вертеть головой, чтобы лучше его слышать. А здесь, судя по слитой в интернет записи рабочего совещания, человек с голосом Вадима Юрьевича Зайцев спокойно сидит за своим столом, так что запись ровная и надежная, и обсуждает…





Там несколько вещей интересных – в этом обсуждении.





Например, существование некоего спецсчета, которым распоряжается лично президент. С этого спецсчета могут финансироваться некоторые нелегальные операции как на белорусской территории, так и на территории иностранных государств. Если, конечно, мы слышим голос генерала Зайцева.





Во-вторых, в 2012 году обсуждается возможность физического устранения Павла Шеремета, случившегося, как мы знаем, в точности с описываемым сценарием на территории Украины четырьмя годами спустя. Должен признаться: поскольку я до сих пор был убежден, что в отношении Шеремета белорусские спецслужбы ничего подобного не планировали, возможность подобной операции, координируемой из Минска , меня несколько напрягла. Но, как я понимаю, напрягла она и украинские спецслужбы – причем в еще большей степени.





Наконец, важно то, что голос ответственного лица, ведущего совещание, опознается авторами «слива» как голос председателя КГБ. У меня нет сомнений в том, что и в его кабинете, и в кабинетах и комнатах отдыха ряда других высших должностных лиц Беларуси (и не только) записи осуществляются практически круглосуточно. Но это означает, что «слив» был санкционирован кем-то достаточно могущественным и находящимся в безопасности. Или, во всяком случае, уверенным в том, что рука Александра Лукашенко до него не дотянется.





Одна из главных версий, конечно, – рука Кремля. Дескать, Лукашенко убежден, что полностью контролирует ситуацию, а потому следует «подвесить» его, чтобы был послушней и все-таки пошел на конституционную реформу и на собственную отставку с последующей эмиграцией. Это логично. Сначала действующее





окружение Лукашенко обвиняется в том, что, перепив массандры, занялось похищением и убийством граждан Беларуси.





Но это – внутреннее дело страны, при всей ужасности самого подобного предположения. А сейчас

речь идет уже о подготовке спецопераций с устранением политических оппонентов (Бородач, Алкаев, Шеремет) на территории других государств.

Это вопрос международной подсудности, и если подлинность файла будет доказана, а принадлежность голосов «сотрудника 1» и «сотрудника 2» верифицирована, то путь руководителей белорусского государства в Гаагу сокращается, по меньшей мере, вдвое.









Юрий Захаренко





Что остается Лукашенко? Стать несколько более податливым и реально начать конституционную реформу. Потому что можно планировать появление других записей. Например, исповеди кого-либо, знающего об обстоятельствах исчезновения Юрия Захаренко, Виктора Гончара и Анатолия Красовского.

Покойный Василий Леонов рассказывал мне о том, что видел подобную запись – причем именно в России.

Затем можно предположить, что существует запись рабочего совещания в кабинете министра внутренних дел Анатолия Кулешова, некогда во всеуслышание заявившего, что именно он несет ответственность за события на площади Независимости в декабре 2010 года и за предшествовавшее им избиение кандидата в президенты Владимира Некляева. Наконец, можно ждать, что выльется на свет божий и какое-либо из совещаний с участием главы государства, о содержании которого мы даже не подозреваем.





Грохота становится все больше. Стратегические запасы массандры в подвалах российского посольства заканчиваются. Остается надеяться, что попкорн для наблюдателей подвезут своевременно. Но от услуг «Космос ТВ» я отказался достаточно давно. На всякий случай.







