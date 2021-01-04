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Александр Федута: Гаага все ближе

04.01.2021 19:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Скелеты из шкафов выпадают с грохотом. Но тихому голосу генерала Вадима Зайцева суждено восприниматься как грохот от падения целой партии скелетов в ночной тишине. Если, конечно, это голос Вадима Юрьевича, пишет Белсат.

Александр Федута: Гаага все ближе
Автомобиль, в котором ехал Павел Шеремет. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters / Forum
Мне довелось дважды беседовать с ним. В январе 2011 года. В первый раз, так сказать, в «плановом» порядке: аудиенция у председателя КГБ должна была убедить меня в том, что начальник неформальной следственной группы (формально-то группа возглавлялась подполковником МВД) действительно может что-то обещать и гарантировать. А второй раз генерал специально (вероятно) приехал в кабинет в свой выходной день, поскольку подследственный Федута объявил медикаментозную «голодовку», а в письме к жене впервые попросил провести пресс-конференцию по этому поводу.

Голос действительно был тихим. Сам генерал ходил вокруг стола, так что я был вынужден вертеть головой, чтобы лучше его слышать. А здесь, судя по слитой в интернет записи рабочего совещания, человек с голосом Вадима Юрьевича Зайцев спокойно сидит за своим столом, так что запись ровная и надежная, и обсуждает…

Там несколько вещей интересных – в этом обсуждении.

Например, существование некоего спецсчета, которым распоряжается лично президент. С этого спецсчета могут финансироваться некоторые нелегальные операции как на белорусской территории, так и на территории иностранных государств. Если, конечно, мы слышим голос генерала Зайцева.

Во-вторых, в 2012 году обсуждается возможность физического устранения Павла Шеремета, случившегося, как мы знаем, в точности с описываемым сценарием на территории Украины четырьмя годами спустя. Должен признаться: поскольку я до сих пор был убежден, что в отношении Шеремета белорусские спецслужбы ничего подобного не планировали, возможность подобной операции, координируемой из Минска, меня несколько напрягла. Но, как я понимаю, напрягла она и украинские спецслужбы – причем в еще большей степени.

Наконец, важно то, что голос ответственного лица, ведущего совещание, опознается авторами «слива» как голос председателя КГБ. У меня нет сомнений в том, что и в его кабинете, и в кабинетах и комнатах отдыха ряда других высших должностных лиц Беларуси (и не только) записи осуществляются практически круглосуточно. Но это означает, что «слив» был санкционирован кем-то достаточно могущественным и находящимся в безопасности. Или, во всяком случае, уверенным в том, что рука Александра Лукашенко до него не дотянется.

Одна из главных версий, конечно, – рука Кремля. Дескать, Лукашенко убежден, что полностью контролирует ситуацию, а потому следует «подвесить» его, чтобы был послушней и все-таки пошел на конституционную реформу и на собственную отставку с последующей эмиграцией. Это логично. Сначала действующее 

окружение Лукашенко обвиняется в том, что, перепив массандры, занялось похищением и убийством граждан Беларуси. 


Но это – внутреннее дело страны, при всей ужасности самого подобного предположения. А сейчас 

речь идет уже о подготовке спецопераций с устранением политических оппонентов (Бородач, Алкаев, Шеремет) на территории других государств. 

Это вопрос международной подсудности, и если подлинность файла будет доказана, а принадлежность голосов «сотрудника 1» и «сотрудника 2» верифицирована, то путь руководителей белорусского государства в Гаагу сокращается, по меньшей мере, вдвое.


Юрий Захаренко

Что остается Лукашенко? Стать несколько более податливым и реально начать конституционную реформу. Потому что можно планировать появление других записей. Например, исповеди кого-либо, знающего об обстоятельствах исчезновения Юрия Захаренко, Виктора Гончара и Анатолия Красовского. 

Покойный Василий Леонов рассказывал мне о том, что видел подобную запись – причем именно в России. 

Затем можно предположить, что существует запись рабочего совещания в кабинете министра внутренних дел Анатолия Кулешова, некогда во всеуслышание заявившего, что именно он несет ответственность за события на площади Независимости в декабре 2010 года и за предшествовавшее им избиение кандидата в президенты Владимира Некляева. Наконец, можно ждать, что выльется на свет божий и какое-либо из совещаний с участием главы государства, о содержании которого мы даже не подозреваем.

Грохота становится все больше. Стратегические запасы массандры в подвалах российского посольства заканчиваются. Остается надеяться, что попкорн для наблюдателей подвезут своевременно. Но от услуг «Космос ТВ» я отказался достаточно давно. На всякий случай.
 
Теги: Минск
 
 
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Скелеты из шкафов выпадают с грохотом. Но тихому голосу генерала Вадима Зайцева суждено восприниматься как грохот от падения целой партии скелетов в ночной...
 
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