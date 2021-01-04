Протестировали «национальную почтовую электронную систему». Не совсем электронная почта и не совсем запущена

Источник материала: Onliner

С 3 января 2021 года начала работу национальная почтовая электронная система, сообщало ранее Министерство связи и информатизации Республики Беларусь. Мы решили выступить «бета-тестерами» платформы: на то, что она работает не во всю мощь, косвенно указывает как адрес, в котором затесалось слово test, так постоянное упоминание этого слова в интерфейсе.

Понятно, что каждый продукт должен пройти испытание боем, но обычно об этом предупреждают.

Это не почта

НПЭС — это не электронная почта в привычном понимании: это платформа для обмена электронными сообщениями. Для отправки письма необходимо указать физический адрес человека и его ФИО. Если такой зарегистрирован в системе (он сам сделал это целенаправленно), ему будет отправлено сообщение. Если нет, ваше письмо распечатают и отнесут по физическому адресу.

Адреса электронной почты получателя вы не увидите, хотя она указывается при регистрации нового пользователя. Затем, видимо, пользователь получает внутренний идентификатор НПЭС, который к электронной почте отношения не имеет. Указанная электронная почта используется для получения уведомлений, которые могут приходить и в виде SMS.





Регистрация

Первый шаг в описании алгоритма почты следующий: «Создайте электронный почтовый ящик и пройдите аутентификацию с использованием сертифицированных средств выработки ЭЦП». На самом деле, необходимо сначала получить ЭЦП, а потом уже создавать что-либо.

В нашем распоряжении был USB-ключ для подписи платежек в банковской программе, но он не подходит для работы с почтовой системой «Белпочты». Система его не видит и требует установки дополнительного ПО, обозначенного как AvTunProxy. А может, это не связанные вещи.

Зато работает Mobile-ID. Это электронный ключ, привязанный к SIM-карте сотового оператора (поддержка есть у A1 и МТС). Пришлось поменять старую симку на ту, что поддерживает технологию, затем последовал короткий технический процесс подключения. После этого можно войти в «почту», используя сгенерированный через системное приложение SIM-карты ключ (для аутентификации каждый раз нужно вводить PIN).





Ящик

Обычный почтовый интерфейс, здесь все предельно просто.

Из минусов: небезопасное соединение, а также возможность увидеть списком других пользователей с ФИО и адресами (адрес указан полный, но без номера квартир). Но эта информация видна, лишь если в настройках вы дали на это добро.









Письмо пришлось отправлять самому себе: раздобыть человека со вторым генератором ЭЦП по описанным выше причинам не удалось. Попросил отправить письмо с уведомлением о доставке и прочтении, система оценила послание в 2,4 рубля. Но платить их не пришлось, так как WebPay также встречает сообщением о тестовом платеже.









К сожалению, письма не получил (может, отправлять самому себе в принципе нельзя, но и сообщений об ошибке тоже нет), остались только уведомления о создании письма и оплате. Расстроила надпись «Если Ваш адресат не зарегистрирован в электронной системе, мы распечатаем и доставим письмо». Представил, что почтальону придется нести мне бессмысленное послание, но потом вспомнил: я за него не платил, так что вряд ли.





Вердикт: подождем, когда система заработает полностью, пока она «крутится» в тестовом режиме, то и дело выдает ошибки.





Объективно, инструмент хорош, так как позволяет наконец отчасти избавиться от бумаг и походов на почту. Насколько он окажется эффективным и удобным (для в первую очередь юрлиц) и не потребуют ли подключаться к НПЭС на добровольно-принудительной основе, покажет время.