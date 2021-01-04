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Мясо, икра, пиротехника. В Минске задержаны подозреваемые в незаконной торговле

04.01.2021 19:33 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В столице незаконно продавали икру, мясную продукцию и пиротехнику. Так, сотрудники милиции задержали 31-летнюю россиянку, двух минчанок, не являвшихся индивидуальными предпринимателями, и 57-летнего мужчину, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Мясо, икра, пиротехника. В Минске задержаны подозреваемые в незаконной торговле

Они реализовывали икру и рыбные консервы российского производства. Изъято более 1000 банок общей стоимостью 9500 рублей.

В отношении правонарушителей составлены протоколы. Также милицией задержаны супруги, торговавшие мясной продукцией.

Мясо, икра, пиротехника. В Минске задержаны подозреваемые в незаконной торговле

Юрий Пицко, начальник отдела управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД Мингорисполкома:
Установлено, что на протяжении полутора лет 37-летний бухгалтер столичного предприятия по продаже мясных продуктов вместе со своим мужем похищала со склада продукцию, а затем продавала ее по цене, ниже рыночной. Своими действиями супружеская пара нанесла ущерб организации на сумму более 28 тысяч рублей. В отношении супругов Ленинским РОСК Минска возбуждено уголовное дело.

Мясо, икра, пиротехника. В Минске задержаны подозреваемые в незаконной торговле

Еще один случай незаконной торговли – двое мужчин сбывали пиротехнику. Один из них продавал петарды и фейерверки через интернет, второй – реализовывал продукцию в павильоне на одном из рынков города. Изъято более 4 тысяч единиц пиротехники на сумму 300 рублей.

Люди в материале: Юрий Пицко

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В столице незаконно продавали икру, мясную продукцию и пиротехнику. Так, сотрудники милиции задержали 31-летнюю россиянку, двух минчанок, не...
 
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