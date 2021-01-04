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Мясо, икра, пиротехника. В Минске задержаны подозреваемые в незаконной торговле
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В столице незаконно продавали икру, мясную продукцию и пиротехнику. Так, сотрудники милиции задержали 31-летнюю россиянку, двух минчанок, не являвшихся индивидуальными предпринимателями, и 57-летнего мужчину, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В отношении правонарушителей составлены протоколы. Также милицией задержаны супруги, торговавшие мясной продукцией.
Юрий Пицко, начальник отдела управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД Мингорисполкома:
Еще один случай незаконной торговли – двое мужчин сбывали пиротехнику. Один из них продавал петарды и фейерверки через интернет, второй – реализовывал продукцию в павильоне на одном из рынков города. Изъято более 4 тысяч единиц пиротехники на сумму 300 рублей.
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Новости Беларуси. В столице незаконно продавали икру, мясную продукцию и пиротехнику. Так, сотрудники милиции задержали 31-летнюю россиянку, двух минчанок, не...
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