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Гирлянды и пиксельная сетка. Главная ёлка Минска стала одной из самых высоких в странах СНГ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Главная елка столицы на Октябрьской площади вошла в число самых высоких новогодних деревьев стран СНГ, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
30-метровую новогоднюю красавицу отметили наряду с установленными елками в столицах Узбекистана и Туркменистана. Их высота достигла 41 и 36 метров соответственно. А вот самой высокой искусственной елью стало новогоднее дерево в Красноярске – 55 метров.
Октябрьская площадь столицы в эти дни уже приняла десятки тысяч отдыхающих. Погулять по рождественской ярмарке и сфотографироваться у главной елки страны можно, несмотря на не зимнюю погоду.
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Напомним, елку украшают свыше 120 светодиодных гирлянд и пиксельная сетка, создающая десятки разнообразных картинок. Эксклюзив этого сезона – игрушки, созданные по эскизам крупных предприятий столицы.
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Новости Беларуси. Главная елка столицы на Октябрьской площади вошла в число самых высоких новогодних деревьев стран СНГ, сообщили в программе «Столичные...
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