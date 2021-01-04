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Гирлянды и пиксельная сетка. Главная ёлка Минска стала одной из самых высоких в странах СНГ

04.01.2021 19:33 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Главная елка столицы на Октябрьской площади вошла в число самых высоких новогодних деревьев стран СНГ, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Гирлянды и пиксельная сетка. Главная ёлка Минска стала одной из самых высоких в странах СНГ

30-метровую новогоднюю красавицу отметили наряду с установленными елками в столицах Узбекистана и Туркменистана. Их высота достигла 41 и 36 метров соответственно. А вот самой высокой искусственной елью стало новогоднее дерево в Красноярске – 55 метров.

Гирлянды и пиксельная сетка. Главная ёлка Минска стала одной из самых высоких в странах СНГ

Октябрьская площадь столицы в эти дни уже приняла десятки тысяч отдыхающих. Погулять по рождественской ярмарке и сфотографироваться у главной елки страны можно, несмотря на не зимнюю погоду.

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Гирлянды и пиксельная сетка. Главная ёлка Минска стала одной из самых высоких в странах СНГ

Напомним, елку украшают свыше 120 светодиодных гирлянд и пиксельная сетка, создающая десятки разнообразных картинок. Эксклюзив этого сезона – игрушки, созданные по эскизам крупных предприятий столицы.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Главная елка столицы на Октябрьской площади вошла в число самых высоких новогодних деревьев стран СНГ, сообщили в программе «Столичные...
 
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