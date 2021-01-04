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Археологи обнаружили в Турции храм Афродиты возрастом 2,5 тысячи лет

04.01.2021 19:35 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Археологи обнаружили в Турции храм Афродиты возрастом 2,5 тысячи лет

  • 4.01.2021, 19:31
Археологи обнаружили в Турции храм Афродиты возрастом 2,5 тысячи лет
фото: Cumhuriyet

Храм удалось найти благодаря сканированию почвы и предыдущим находкам.

Археологи обнаружили в Урле в Турции храм Афродиты. По словам доцента кафедры археологии университета искусств им. Мимара Синана в Стамбуле Элиф Копарал, храм датируется V веком до нашей эры, сообщает «Еспресо».

Она добавила, что раскопки в этом регионе начались еще в 2006 году. Найти храм удалось благодаря сканированию почвы и предыдущим находкам. В частности, речь идет о могилах знатных людей общины того времени и пещеры, которые использовались как священные места. Всего было обнаружено 35 древних поселений, 16 из них относятся к периоду позднего неолита.

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Храм удалось найти благодаря сканированию почвы и предыдущим находкам.
 
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