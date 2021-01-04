Источник материала: Хартия'97

В Украине пятую неделю сокращается заболеваемость COVID 4.01.2021, 19:16

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Фото: ТАСС

Также в стране наблюдается сокращение заболеваемости пневмонией.

В Украине пятую неделю подряд сокращается динамика заболеваемости COVID-19. Также в стране наблюдается сокращение заболеваемости пневмонией.

Об этом сообщили на селекторном совещании с участием президента Украины Владимира Зеленского, передает РБК .

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, сегодня в Украине госпитализированы 22 802 человека. Пять недель назад таких было в среднем 28-29 тысяч пациентов.

Кроме этого министр здравоохранения Максим Степанов добавил, что в Украине за последнюю неделю было зафиксировано 19,5 тысячи случаев заболевания пневмонией. С 9 по 15 ноября - таких случаев было почти 39 тысяч.

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