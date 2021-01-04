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2021-й станет Годом народного единства. Президент Беларуси подписал Указ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 2021-й станет Годом народного единства. Соответствующий Указ 4 января подписал глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Не забывая уроков прошлого и не оглядываясь на советы из-за пределов страны, только мы и обязательно вместе должны определять, как мы будем жить завтра. И только нам предстоит сохранить страну, в которой мы живем – в этом и есть суть и мудрость нашего единства.
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Новости Беларуси. 2021-й станет Годом народного единства. Соответствующий Указ 4 января подписал глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 2021...
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