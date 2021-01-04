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2021-й станет Годом народного единства. Президент Беларуси подписал Указ

04.01.2021 19:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 2021-й станет Годом народного единства. Соответствующий Указ 4 января подписал глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

2021 год объявлен в Беларуси годом народного единства

Это решение нацелено объединить и сплотить белорусский народ на основе идей суверенитета и независимости нашей страны.

Александр Лукашенко поздравил белорусов с Новым годом-2021: «Мы обязательно создадим Беларусь будущего, и она будет лучше нынешней»

2021-й станет Годом народного единства. Президент Беларуси подписал Указ

Не забывая уроков прошлого и не оглядываясь на советы из-за пределов страны, только мы и обязательно вместе должны определять, как мы будем жить завтра. И только нам предстоит сохранить страну, в которой мы живем – в этом и есть суть и мудрость нашего единства.

Люди в материале: Александр Лукашенко

 
 
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Новости Беларуси. 2021-й станет Годом народного единства. Соответствующий Указ 4 января подписал глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 2021...
 
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