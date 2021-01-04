2021-й станет Годом народного единства. Президент Беларуси подписал Указ

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 2021-й станет Годом народного единства. Соответствующий Указ 4 января подписал глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

2021 год объявлен в Беларуси годом народного единства

Это решение нацелено объединить и сплотить белорусский народ на основе идей суверенитета и независимости нашей страны.

Александр Лукашенко поздравил белорусов с Новым годом-2021: «Мы обязательно создадим Беларусь будущего, и она будет лучше нынешней»





Не забывая уроков прошлого и не оглядываясь на советы из-за пределов страны, только мы и обязательно вместе должны определять, как мы будем жить завтра. И только нам предстоит сохранить страну, в которой мы живем – в этом и есть суть и мудрость нашего единства.