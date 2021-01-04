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Два автоконцерна объединились - создан новый автогигант

04.01.2021 19:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Акционеры итало-американского концерна Fiat Chrysler Automobiles (FCA) и французского автопроизводителя PSA Group (владелец Peugeot, Citroen) в понедельник, 4 января, одобрили слияние компаний. Об этом сообщает Associated Press (AP).

Согласие акционеров, по сути — последний шаг перед завершением слияния и появлением новой компании. Она получит название Stellantis, станет четвертым по величине автогигантом в мире и ежегодно сможет производить 8,7 миллиона автомобилей. Объединение позволит компаниям ежегодно экономить пять миллиардов евро — больше, чем 3,7 миллиарда, о которых говорили в конце 2019-го.
Руководить новой компанией будет генеральный директор PSA Group Карлос Таварес. Он также будет иметь решающий голос в 11-местном совете директоров, пишет lenta.ru ссылаясь на агентство.


Фото: АР, Карлос Таварес

AP также отмечает, что непосредственно для завершения слияния должны быть выпущены акции новой компании. Они будут торговаться на биржах в Милане, Нью-Йорке и Париже. После объявления об одобрении сделки акционерами бумаги FCA и PSA выросли в цене.

В конце декабря 2020-го компании получили одобрение на сделку от Еврокомиссии. О подписании обязывающего соглашения о слиянии Fiat Chrysler и PSA стало известно еще в декабре 2019-го.
Fiat Chrysler владеет брендами Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Jeep, Lancia, Ram Trucks, а PSA — Peugeot, Citroen, DS, Opel и Vauxhall. Больше нового альянса автомобилей продают Volkswagen, Nissan-Renault-Mitsubishi и Toyota Motor.
 
 
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Акционеры итало-американского концерна Fiat Chrysler Automobiles (FCA) и французского автопроизводителя PSA Group (владелец Peugeot, Citroen) в понедельник, 4 января, одобрили слияние...
 
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