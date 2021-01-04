Бывший главный тренер БАТЭ возглавил брестский «Рух»

Источник материала: Tut.by

Кирилл Альшевский — новый главный тренер брестского «Руха». Соглашение 38-летнего специалиста с клубом рассчитано на три года, сообщает официальный сайт команды.





Альшевский на начальном этапе тренерской карьеры с 2004 по 2006 год работал тренером юношеских команд столичного «РУОР». В 2006-м он вошел в структуру борисовского БАТЭ, где также работал с юношескими командами, а после стал ассистентом Виктора Гончаренко в дублирующем составе борисовчан.

В 2009 году специалист возглавил дублирующий состав «Динамо-Минск» и по ходу сезона стал главным тренером минчан. Однако на посту самый молодой главный тренер в истории чемпионатов Беларуси провел всего три недели.

В период с 2011 по 2019-й Альшевский работал ассистентом главного тренера, главным тренером и техническим директором в юношеских и молодежных сборных Беларуси, а также спортивным директором БАТЭ. В 2019 году тренер возглавил дублирующий состав борисовского БАТЭ, с которым выиграл первенство дублеров.

Спустя год Кирилл Альшевский был назначен главным тренером 15-кратных чемпионов страны. В мае Кирилл Петрович привел БАТЭ к победе в Кубке Беларуси 2019/20, однако в конце сентября специалист ушел в отставку.