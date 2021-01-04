В Гродно на кольце Славинского горел рейсовый автобус

Источник материала: Tut.by

На кольце Славинского в Гродно горел рейсовый автобус. Как сообщает autogrodno.by, загорелся моторный отсек.

Как рассказали гродненцы, горел автобус № 28.

— Похоже, загорелся картон, которым утепляли моторный отсек. Задымление. Пассажиры все на улице. Несколько автобусов остановилось для помощи, — рассказывали очевидцы.

Водитель, по их словам, вывел всех пассажиров на улицу, а сам побежал с огнетушителем к моторному отсеку — и потушил пожар.