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В Гродно на кольце Славинского горел рейсовый автобус

04.01.2021 20:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На кольце Славинского в Гродно горел рейсовый автобус. Как сообщает autogrodno.by, загорелся моторный отсек.

Как рассказали гродненцы, горел автобус № 28.

— Похоже, загорелся картон, которым утепляли моторный отсек. Задымление. Пассажиры все на улице. Несколько автобусов остановилось для помощи, — рассказывали очевидцы.

Водитель, по их словам, вывел всех пассажиров на улицу, а сам побежал с огнетушителем к моторному отсеку — и потушил пожар.

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Теги: Гродно
 
 
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