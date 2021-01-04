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В Гродно на кольце Славинского горел рейсовый автобус
Источник материала: Tut.by
На кольце Славинского в Гродно горел рейсовый автобус. Как
Как рассказали гродненцы, горел автобус № 28.
— Похоже, загорелся картон, которым утепляли моторный отсек. Задымление. Пассажиры все на улице. Несколько автобусов остановилось для помощи, — рассказывали очевидцы.
Водитель, по их словам, вывел всех пассажиров на улицу, а сам побежал с огнетушителем к моторному отсеку — и потушил пожар.
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Загорелся автобус № 28.
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