Взрыв на ул. Скрыганова-Бирюзова в Минске: в МЧС рассказали, что это было (ФОТО)

Источник материала: ОНТ

В понедельник, 4 января, в районе столичных улиц Бирюзова и Скрыганова раздался громкий звук, похожий на взрыв или хлопок. Что стало причиной инцидента, выясняли в МЧС.

Там отметили, что информация о взрыве поступила к ним в результате мониторинга интернет-пространства. Вызовов от очевидцев в МЧС не поступало.

Как оказалось, инцидент произошел в районе 7 часов утра на арендованной у ОАО «Белресурсы» территории по адресу Скрыганова, 39. Громкий звук произошел после того, как открылся металлический контейнер размерами 12х2,4 метра, предназначенный для хранения стройматериалов – произошла вспышка газовоздушной смеси, горения не произошло.









Взрыв повредил сам металлический контейнер и строительные материалы, которые там хранились – краску и строительные смеси.

Есть пострадавший – им оказался заведующий фирмы-арендатора. 60-летний мужчина получил ожоги рук и лица и прямо на месте происшествия обратился за медпомощью, которая была ему оказана. После этого пострадавший был отпущен домой для амбулаторного лечения.





В результате инцидента в одной из квартир дома, расположенного неподалеку, повреждено стекло балконной рамы. МЧС не привлекались. Следственный комитет уже работает над выяснением обстоятельств взрыва.

Фото МЧС





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