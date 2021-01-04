Отключения электричества из-за снега фиксируют в Витебской области

Источник материала: ОНТ

На севере Беларуси из-за снега и наледи ежедневно фиксируют отключения электричества. На помощь витебским энергетикам направлены бригады из Гродненской и Минской областей.

Вот такая по-настоящему зимняя погода установилась в Верхнедвинском районе. Но обернулась не праздничным настроением, а массовым отключением энергии. Некоторые остались без света на пару часов, другие – на сутки. Верхнедвинск оказался в центре атмосферного фронта, снежную осаду держит уже три дня. Без света были больницы, предприятия, их подключали в первую очередь. За несколько часов выпала двухнедельная норма осадков. Провода не выдерживают, звонки о новых отключениях поступали и сегодня.

Уже неделю энергосистему Витебской области испытывают природные явления. Сначала ледяной дождь оставил без электричества потребителей в Оршанском районе. Из-за недавних снегопадов отключения электроэнергии фиксируются и в соседних Полоцке и Россонах.

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