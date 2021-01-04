ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Прогноз погоды на 5 января: до +4°C, туманно и скользко. Будьте осторожны!

04.01.2021 20:05 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Прогноз погоды на 5 января: до +4°C, туманно и скользко. Будьте осторожны!

Новый год начался с аномально теплой погоды, средняя температура до 6 градусов выше нормы. И в ближайшие дни тёплый и влажный воздух сохранится. А вот к концу недели похолодает.

5 января погодой будут управлять атмосферные фронты с юго-запада Европы. Двигаясь на северо-восток, они продолжают нести теплые и влажные воздушные массы с южных широт. В результате температурный фон останется повышенным, туманы, под утро скользко. Будьте осторожны.

Во вторник облачно. Ночью на большей части страны, днем по западной половине – дождь и мокрый снег. Влажность до 100%. Ночью и утром – туман, видимость до полукилометра. Слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер восточный умеренный, днем в отдельных районах порывистый. Атмосферное давление существенно не изменится.

К утру температура воздуха – от 0°C по востоку до +4°C по юго-западу. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 3–5 градусов прохладнее.

В середине дня столбики термометров на отметках от 0°C до +3°C.

К вечеру температура немного понизится – от -1°C по восточной половине до +2°C по юго-западу. 

В последующие два дня сохранится влияние неустойчивого влажного воздуха с южных широт. Будет предполагаться облачная погода. Почти повсеместно мокрый снег и дождь. В отдельных районах туман, видимость до полукилометра, гололед, на дорогах гололедица. Ветер восточный, юго-восточный умеренный, временами порывистый. Температура воздуха ночью от -5°C по северо-востоку до +2°C по юго-западу, днем – -3°C…+4°C. В конце недели подует северо-восточный ветер, температурный фон начнет понижаться. 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новый год начался с аномально теплой погоды, средняя температура до 6 градусов выше нормы. И в ближайшие дни тёплый и влажный воздух сохранится. А вот к концу недели...
 
Новости дня
Новости разные
 
Домашние собаки загрызли 11-летнего мальчика, пока мать отмечала Новый год
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика