Прогноз погоды на 5 января: до +4°C, туманно и скользко. Будьте осторожны!

Источник материала: ОНТ

Новый год начался с аномально теплой погоды, средняя температура до 6 градусов выше нормы. И в ближайшие дни тёплый и влажный воздух сохранится. А вот к концу недели похолодает.

5 января погодой будут управлять атмосферные фронты с юго-запада Европы. Двигаясь на северо-восток, они продолжают нести теплые и влажные воздушные массы с южных широт. В результате температурный фон останется повышенным, туманы, под утро скользко. Будьте осторожны.

Во вторник облачно. Ночью на большей части страны, днем по западной половине – дождь и мокрый снег. Влажность до 100%. Ночью и утром – туман, видимость до полукилометра. Слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер восточный умеренный, днем в отдельных районах порывистый. Атмосферное давление существенно не изменится.

К утру температура воздуха – от 0°C по востоку до +4°C по юго-западу. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 3–5 градусов прохладнее.

В середине дня столбики термометров на отметках от 0°C до +3°C.

К вечеру температура немного понизится – от -1°C по восточной половине до +2°C по юго-западу.

В последующие два дня сохранится влияние неустойчивого влажного воздуха с южных широт. Будет предполагаться облачная погода. Почти повсеместно мокрый снег и дождь. В отдельных районах туман, видимость до полукилометра, гололед, на дорогах гололедица. Ветер восточный, юго-восточный умеренный, временами порывистый. Температура воздуха ночью от -5°C по северо-востоку до +2°C по юго-западу, днем – -3°C…+4°C. В конце недели подует северо-восточный ветер, температурный фон начнет понижаться.

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