Патриарший экзарх всея Беларуси Вениамин посетил 6-ю больницу Минска

Источник материала: ОНТ

Помолиться за здоровье и укрепиться духовно в борьбе с общим недугом! Патриарший экзарх всея Беларуси Вениамин сегодня побывал в 6-й минской клинической больнице.

Во время первой волны пандемии эту клинику первой перепрофилировали для лечения больных с COVID-19. По сути она стала инфекционным госпиталем. Сейчас в стационаре – больше 700 человек. Медперсонал работает в усиленном режиме. Многие это Рождество встретят в больнице. Сегодня каждый, кто хотел, смог помолиться одновременно с Владыкой. Ведь для выздоровления важны и физические силы, и духовные.

Чтобы молитву услышали все, велась онлайн-трансляция. А после неё Владыка отметил медиков за их важный труд церковной наградой – орденом православной церкви святителя Кирилла Туровского.

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