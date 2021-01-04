2021-й в Беларуси объявлен Годом народного единства – подписан Указ

Источник материала: ОНТ

2021-й в Беларуси объявлен Годом народного единства. Сегодня подписан Указ.

А решение принято, как уточнили в пресс-службе Президента, для консолидации общества, сплочения белорусского народа на основе идей суверенитета и независимости страны.

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