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Лукашенко обсудил с Медведевым вопросы сотрудничества
Источник материала: ОНТ
Телефонный разговор состоялся между Президентом Беларуси Александром Лукашенко и зампредседателя Совета безопасности России Дмитрием Медведевым. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера,
В ходе беседы состоялось обсуждение международной повестки дня и широкого спектра актуальных вопросов сотрудничества между двумя странами.
Собеседники также поздравили друг друга с новогодними и рождественскими праздниками.
Фото: БЕЛТА
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Телефонный разговор состоялся между Президентом Беларуси Александром Лукашенко и зампредседателя Совета безопасности России Дмитрием Медведевым. Об этом...
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