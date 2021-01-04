Лукашенко обсудил с Медведевым вопросы сотрудничества

Источник материала: ОНТ

Телефонный разговор состоялся между Президентом Беларуси Александром Лукашенко и зампредседателя Совета безопасности России Дмитрием Медведевым. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера, пишет БЕЛТА.

В ходе беседы состоялось обсуждение международной повестки дня и широкого спектра актуальных вопросов сотрудничества между двумя странами.

Собеседники также поздравили друг друга с новогодними и рождественскими праздниками.

Фото: БЕЛТА

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