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Лукашенко обсудил с Медведевым вопросы сотрудничества

04.01.2021 20:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко обсудил с Медведевым вопросы сотрудничества

Телефонный разговор состоялся между Президентом Беларуси Александром Лукашенко и зампредседателя Совета безопасности России Дмитрием Медведевым. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера, пишет БЕЛТА.

В ходе беседы состоялось обсуждение международной повестки дня и широкого спектра актуальных вопросов сотрудничества между двумя странами.

Собеседники также поздравили друг друга с новогодними и рождественскими праздниками.

Фото: БЕЛТА

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Телефонный разговор состоялся между Президентом Беларуси Александром Лукашенко и зампредседателя Совета безопасности России Дмитрием Медведевым. Об этом...
 
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