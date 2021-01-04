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В «Белнефтехиме» рассказали, как будет меняться цена на топливо в 2021 году

04.01.2021 20:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В «Белнефтехиме» рассказали, как будет меняться цена на топливо в 2021 году

Стало известно, как в этом году будет меняться стоимость автомобильного топлива для белорусов. Об этом сообщает журнал «Вестник Белнефтехима» со ссылкой на слова председателя концерна «Белнефтехим» Андрея Рыбакова.

Он отметил, что подход к ценообразованию в данном случае меняться не будет.

Представитель «Белнефтехима» также ответил на вопрос, актуальна ли в этом году диверсификация поставок нефти, сообщив, что «это не самоцель, а реалии современного рынка нефти и нефтепродуктов».

Фото: belchemoil.by

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Стало известно, как в этом году будет меняться стоимость автомобильного топлива для белорусов. Об этом сообщает журнал «Вестник Белнефтехима» со ссылкой на слова...
 
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