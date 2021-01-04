Пенсии за 7 января «Белпочта» выплатит досрочно

Источник материала: ОНТ

Накануне Рождества в Беларуси позаботились о людях солидного возраста.

Поскольку четверг в стране будет выходным днём, получить пенсию можно будет досрочно. Завтра – в Могилёвской области. А в среду – во всех других регионах. 7 января, напомнили в «Белпочте», будут работать только дежурные отделения.

Фото: БЕЛТА

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