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Пенсии за 7 января «Белпочта» выплатит досрочно
Источник материала: ОНТ
Накануне Рождества в Беларуси позаботились о людях солидного возраста.
Поскольку четверг в стране будет выходным днём, получить пенсию можно будет досрочно. Завтра – в Могилёвской области. А в среду – во всех других регионах. 7 января, напомнили в «Белпочте», будут работать только дежурные отделения.
Фото: БЕЛТА
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Накануне Рождества в Беларуси позаботились о людях солидного возраста. Поскольку четверг в стране будет выходным днём, получить пенсию можно будет...
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