ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

2-й этап ралли-рейда «Дакар»: экипаж Сергея Вязовича занял 3 место

04.01.2021 20:05 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

2-й этап ралли-рейда «Дакар»: экипаж Сергея Вязовича занял 3 место

Сегодня на втором этапе ралли-рейда «Дакар» экипаж белорусского пилота Сергея Вязовича занял третье место.

Он уступил победителю Дмитрию Сотникову на КАМАЗе 6 минут и 30 секунд. Почти все 400 км спецучастка Вязович был в трёх минутах от лидера и только ближе к финишу проиграл еще немного. Другой МАЗ под управлением Алексея Вишневского показал четвёртое время, уступив партнеру по команде одну минуту. В общем зачёте грузовиков экипаж Сергея Вязовича вышел на 2 место, отставание от Сотникова в генеральной классификации – 17 минут 14 секунд. Вишневский идёт 11-м. Третий этап «Дакара» пройдёт завтра. 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня на втором этапе ралли-рейда «Дакар» экипаж белорусского пилота Сергея Вязовича занял третье место. Он уступил победителю Дмитрию Сотникову на КАМАЗе 6...
 
Новости дня
Новости разные
 
Азербайджан создает специальный фонд для возрождения Нагорного Карабаха
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика