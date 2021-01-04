2-й этап ралли-рейда «Дакар»: экипаж Сергея Вязовича занял 3 место

Источник материала: ОНТ

Сегодня на втором этапе ралли-рейда «Дакар» экипаж белорусского пилота Сергея Вязовича занял третье место.

Он уступил победителю Дмитрию Сотникову на КАМАЗе 6 минут и 30 секунд. Почти все 400 км спецучастка Вязович был в трёх минутах от лидера и только ближе к финишу проиграл еще немного. Другой МАЗ под управлением Алексея Вишневского показал четвёртое время, уступив партнеру по команде одну минуту. В общем зачёте грузовиков экипаж Сергея Вязовича вышел на 2 место, отставание от Сотникова в генеральной классификации – 17 минут 14 секунд. Вишневский идёт 11-м. Третий этап «Дакара» пройдёт завтра.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram