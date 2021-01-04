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Суд Лондона отказал властям США в экстрадиции Джулиана Ассанжа

04.01.2021 20:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Суд Лондона отказал властям США в экстрадиции Джулиана Ассанжа

Лондонский суд отказал властям США в экстрадиции основателя «Викиликс» Джулиана Ассанжа. Решение принято сегодня. 


Судья обосновала его опасением за психическое здоровье журналиста. Ожидается, что адвокаты американской стороны будут подавать апелляцию. Ассанж получил известность после публикации разоблачительных материалов о военных операциях Вашингтона в Афганистане и Ираке. Речь об убийствах мирных граждан и условиях содержания заключенных в американской тюрьме Гуантанамо. С 2012 года журналист скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. По 18 уголовным обвинениям американской стороны ему грозит до 175 лет заключения. Сегодняшнее решение лондонского суда участники митинга в поддержку Ассанжа встретили ликованием. 

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Лондонский суд отказал властям США в экстрадиции основателя «Викиликс» Джулиана Ассанжа. Решение принято сегодня.  Судья обосновала его опасением за...
 
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