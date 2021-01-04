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«Белавиа» возобновляет полеты в Таллин
Источник материала: ОНТ
Белорусский национальный авиаперевозчик возобновляет полеты из Минска в Таллин. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на «Белавиа».
Известно, что рейсы по маршруту Минск – Таллин – Минск будут осуществляться трижды в неделю – по вторникам, четвергам и субботам.
Национальный авиаперевозчик обращает внимание, что в Эстонии в данный момент есть свои ограничения по въезду в страну для туристов, о чем более подробно можно почитать на сайте «Белавиа».
Также стало известно о
До 27 марта самолеты «Белавиа» не будут летать в Будапешт и Алматы. В Россию из Минска можно будет попасть только через аэропорт Домодедово до 31 января, все остальные аэропорты для белорусских авиалиний закрыты, причина – отсутствие разрешения российской стороны.
Фото: pixabay
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Белорусский национальный авиаперевозчик возобновляет полеты из Минска в Таллин. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на «Белавиа». Известно, что рейсы по маршруту Минск...
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