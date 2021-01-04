«Белавиа» возобновляет полеты в Таллин

Источник материала: ОНТ

Белорусский национальный авиаперевозчик возобновляет полеты из Минска в Таллин. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на «Белавиа».

Известно, что рейсы по маршруту Минск – Таллин – Минск будут осуществляться трижды в неделю – по вторникам, четвергам и субботам.

Национальный авиаперевозчик обращает внимание, что в Эстонии в данный момент есть свои ограничения по въезду в страну для туристов, о чем более подробно можно почитать на сайте «Белавиа».

Также стало известно о продлении приостановки рейсов в Ашхабад, самолеты «Белавиа» не будут летать туда как минимум до 1 февраля. Не будут выполняться рейсы в Ригу до конца января текущего года.

До 27 марта самолеты «Белавиа» не будут летать в Будапешт и Алматы. В Россию из Минска можно будет попасть только через аэропорт Домодедово до 31 января, все остальные аэропорты для белорусских авиалиний закрыты, причина – отсутствие разрешения российской стороны.

Фото: pixabay

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