В Италии намело двухметровые сугробы снега

Источник материала: ОНТ

На севере страны Италии намело двухметровые сугробы снега.





Жители небольшого горнолыжного курорта в 250 километрах от Рима вынуждены пробивать себе лазы в снегу. Власти рекомендуют людям не покидать дома без экстренной необходимости. Во всяком случае, до тех пор, пока коммунальная техника не откопает дороги и тротуары.

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