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В Италии намело двухметровые сугробы снега
Источник материала: ОНТ
На севере страны Италии намело двухметровые сугробы снега.
Жители небольшого горнолыжного курорта в 250 километрах от Рима вынуждены пробивать себе лазы в снегу. Власти рекомендуют людям не покидать дома без экстренной необходимости. Во всяком случае, до тех пор, пока коммунальная техника не откопает дороги и тротуары.
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На севере страны Италии намело двухметровые сугробы снега. Жители небольшого горнолыжного курорта в 250 километрах от Рима вынуждены пробивать себе лазы в снегу....
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