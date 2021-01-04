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Котик и снег: 25 реакций, которые поднимут вам настроение
Источник материала: ОНТ
Жители нашей страны ждут снег с нетерпением и по-настоящему радуются заснеженным зимним улицам. Чего совсем не скажешь о кошках, ведь они реагируют на снег иначе. Мы собрали для вас 25 фото, которые точно поднимут вам настроение!
Фото: reddit.com, pikabu.ru, bigpicture.ru, youloveit.ru
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Жители нашей страны ждут снег с нетерпением и по-настоящему радуются заснеженным зимним улицам. Чего совсем не скажешь о кошках, ведь они реагируют на снег иначе....
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