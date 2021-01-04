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Котик и снег: 25 реакций, которые поднимут вам настроение

04.01.2021 20:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Котик и снег: 25 реакций, которые поднимут вам настроение

Жители нашей страны ждут снег с нетерпением и по-настоящему радуются заснеженным зимним улицам. Чего совсем не скажешь о кошках, ведь они реагируют на снег иначе. Мы собрали для вас 25 фото, которые точно поднимут вам настроение!


Что это за чудо такое?


Ты точно туда пойдешь?


Oh no! Oh no! Oh no-no-no-no...


Пути обратно домой! Ну путиииииииии


Ребята, тут опасно! Следим за отстающими!


Он что еще и с неба падает???


Это подстава


А!


Так он еще и холодный!


Памагити!!


Вот там еще плохо убрали


Я не понимаю, из чего он сделан...


Он повсюду!


Ну, человек. Я от тебя такого не ожидал...


И вы этого весь год ждете???


Нет, мне не нравится


Передумал


Передумал 2.0


Если я сделаю вид, что мне нравится, мы пойдем домой?


Если я представлю, что его нет, может, он исчезнет...


Он победил


Хозяин, за мной! Я нас выведу!


Он наступает!


Это наполнитель никуда не годится!


Он слепит мне глазааа!


Фото: reddit.com, pikabu.ru, bigpicture.ru, youloveit.ru

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Жители нашей страны ждут снег с нетерпением и по-настоящему радуются заснеженным зимним улицам. Чего совсем не скажешь о кошках, ведь они реагируют на снег иначе....
 
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